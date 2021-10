Xbox Game Pass: 3 nuovi giochi gratis (c’è una perla d’autore)

Gli abbonati a Xbox Game Pass non hanno mai smesso di ricevere una valanga di titoli, molto spesso al Day One, molti dei quali realmente sorprendenti.

Gli utenti in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate possono infatti divertirsi con un mucchio di giochi, che di mese in mese riempiono il catalogo della Casa di Redmond.

Vero anche che entro la fine del mese di ottobre verranno rimossi sei videogiochi dalla selezione del catalogo di Xbox Game Pass per PC e console Xbox.

Senza contare che, solo alcune settimane fa, su Game Pass è stato rilasciato un action RPG di matrice nipponica davvero molto apprezzato.

Ora, come riportato da GameRant, poche ore fa Microsoft ha aggiunto due nuovi giochi (più uno extra) al catalogo di Xbox Game Pass, davvero di un certo interesse.

Stiamo parlando di Ring of Pain e The Riftbreaker, disponibili a partire da ora per tutti gli abbonati al servizio online,

Per quanto riguarda il primo, si tratta di un gioco di carte dungeon crawling generato casualmente che ha guadagnato diverse recensioni positive, uscito l’anno scorso per PC e Nintendo Switch, e che solo ora sta facendo il suo debutto su Xbox.

Il secondo, ossia The Riftbreaker, è invece un’esclusiva next-gen un gioco di strategia in tempo reale che introduce alcuni elementi da action-RPG al fine di coinvolgere maggiormente i giocatori nell’azione.

C’è però un terzo titolo a sorpresa, disponibile da ora sul catalogo Game Pass: stiamo parlando di The Good Life, l’ultimo progetto surreale di Swery, autore di Deadly Premonition.

Nel gioco, saremo chiamati risolvere un caso di omicidio nella piccola città di Rainy Woods mentre interagiremo con i vari residenti.

Ricordiamo anche che alcuni giorni fa anche i Games with Gold hanno mostrato le loro carte grazie ad alcune sorprese davvero notevoli, tra cui un capitolo di Resident Evil.

Ma non solo: Microsoft ha inserito a sorpresa anche altri giochi molto recenti, come Scarlet Nexus, entrato all’interno del servizio da relativamente poco tempo.

Infine, avete letto che anche per questo settimana, Xbox ha deciso di rinnovare la promozione Eventi di giornate di gioco gratuito?