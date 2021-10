Il sequel di una “sfortunata” esclusiva Xbox è in sviluppo? Pare proprio di sì

Killer Instinct è tornato, dopo una lunga assenza, con un capitolo per Xbox One incentrato su una formula free-to-play che ha dato nuova vita allo storico picchiaduro arcade anni ’90.

Al netto della popolarità di Xbox One, non propriamente al top, unita a una formula di gioco forse un po’ incerta – specie in anni in cui l’interesse verso i beat ‘em up si era un po’ affievolito – il titolo Rare non ha ottenuto in clamore sperato.

Tuttavia, lo scorso anno si era iniziato a vociferare di un nuovo Killer Instinct attualmente in sviluppo, sebbene a molti mesi di distanza nessun’altra conferma è giunta alle nostre orecchie.

Ciò non toglie che i possessori di piattaforma Microsoft hanno di che giocare, specie anche per il fatto che proprio in queste ore Xbox Game Pass si è aggiornato con un nuovo titolo in regalo all’interno del catalogo.

Ora, come riportato anche da GameReactor.eu, Killer Instinct potrebbe approdare su Xbox Series X|S con un nuovo capitolo, un vero e proprio sequel diretto.

Questo, perlomeno, stando a quanto dichiarato da Nick Baker, co-fondatore di XboxEra e noto insider del settore.

In occasione del podcast “Xbox and Chill”, Baker ha infatti reso noto che Microsoft sembra infatti aver trovato uno studio a cui affidare lo sviluppo di un nuovo capitolo di Killer Instinct, il quale dovrebbe debuttare sulle attuali piattaforme in tempi brevi.

I lavori sul gioco sarebbero infatti già iniziati da diverso tempo, oltre al fatto che Baker ha citato il coinvolgimento di Iron Galaxy e NetherRealm come potenziali autori del progetto.

Ovviamente non si tratta in alcun modo di una conferma ufficiale, visto che quanto riferito dal co-fondatore di XboxEra è al momento una semplice indiscrezione.

Vero anche che un nuovo Killer Instinct in esclusiva assoluta per Xbox Series X|S potrebbe fare il paio con altri interessanti titoli in uscita, tra cui ovviamente Halo Infinite e Forza Horizon 5.

Ricordiamo che proprio in questi giorni Xbox Game Pass si è arricchito di tre nuovi giochi gratis, dando così modo alla community di ingannare l’attesa che li separa dalle uscite di fine anno.

Ma non solo: un altro grande titolo dei mesi scorsi è arrivato sul catalogo in abbonamento, un gioco che farà la gioia degli appassionati di fumetti a stelle e strisce.

Infine, da non perdere anche un apprezzato RPG uscito non molto tempo fa e ora disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.