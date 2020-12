Una tastiera da gaming è un’idea regalo perfetta, per un videogiocatore che si diverte su PC. Che cerchi una soluzione appariscente, che si opti per una più economica o che si voglia fare bella figura sotto l’albero presentandosi con un modello dotato di tutte le tecnologie più recenti per dare un vantaggio tangibile nelle esperienze di gioco, noi di SpazioGames abbiamo operato la nostra selezione e vi veniamo in soccorso: ecco le migliori tastiere gaming da regalare a Natale!

Migliori tastiere gaming da regalare a Natale

Logitech G413 – Lo stile di una meccanica sotto i 100€

Se per voi il passaggio a una tastiera da gaming significa che dovete portare a casa una tastiera meccanica, una delle soluzioni ideali e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è rappresentata da Logitech G413. Questa tastiera, ideale per un regalo natalizio, propone degli switch meccanici Romer-G Tactile – il che significa che, sotto ogni singolo tasto (rimovibile e sostituibile) è presente un meccanismo professionale estremamente veloce, che restituisce un feedback tattile all’avvenuta pressione. Proprio questo è il grande vantaggio delle tastiere meccaniche: pur mantenendosi silenziosa rispetto a soluzioni con switch differenti (come gli Cherry MX Blue), la Logitech G413 non vi lascia mai il dubbio di aver premuto o no un determinato tasto, offrendo output precisi e rapidi che possono fare la differenza nel gioco online. Con un corpo in lega di alluminio di qualità aeronautica, questa tastiera è pensata soprattutto per giocatori professionisti, ai quali offre anche dodici copritasti sfaccettati che consentono, insieme alla retroilluminazione RGB, di dare sfogo alla creatività.

Logitech G910 Orion Spectrum – Per chi vuole un regalo che esagera

Pensata soprattutto per i giocatori che non vogliono scendere a compromessi, la tastiera meccanica Logitech G910 Orion Spectrum è quella che accompagna numerosi professionisti degli eSport durante le loro imprese virtuali. Sappiate che, presentandovi con questa sotto l’albero, il destinatario del regalo non potrà fare a meno di rimanere a bocca aperta.

Dotata di switch proprietari Romer G sviluppati da Logitech proprio tenendo a mente le necessità dei giocatori più esigenti, la tastiera ha una risposta del 25% più veloce rispetto alle concorrenti. È accessoriata di tutti gli optional che diventano indispensabili nella vita quotidiana di un videogiocatore: conta, infatti, su nove tasti G programmabili, di personalizzazione RGB e Lightsync con cui sbizzarrirvi e di controlli multimediali dedicati. A questo, si aggiunge anche il supporto per un secondo schermo: potete infatti installare nell’apposito alloggiamento il vostro smartphone, sfruttando l’applicazione dedicata Arx Control per accedere ai dati di gioco in tempo reale, con una soluzione pratica e accattivante al contempo.

Razer Cynosa Lite – A membrana, ma da gaming

La vostra idea di tastiera da gaming perfetta è quella che coniuga silenziosità e affidabilità, magari perché il destinatario del regalo ci giocherebbe in un ambiente in cui sono presenti altre persone che non devono essere infastidite dal rumore dei tasti? Allora la vostra soluzione potrebbe essere quella proposta da Razer Cynosa Lite, tastiera da gaming del celebre marchio dedicato ai videogiocatori.

La tastiera presenta pulsanti a membrana ammortizzati – il che significa che è estremamente silenziosa, pur mantenendo un ottimo feedback – e tasti programmabili, in maniera tale che possiate eseguire con una singola pressione delle azioni che ne richiederebbero invece multiple. È inoltre resistente all’acqua, quindi non dovete temere di rovesciarci sopra il vostro bicchiere mentre bevete durante le sessioni di gaming. Cynosa Lite è anche compatibile con Razer Synpase, il software di Razer che vi consente di personalizzare ogni configurazione e di gestire anche la retroilluminazione a 16,8 milioni di colori.

MSI Vigor GK30 – La semi-meccanica per giocatori

MSI è uno dei marchi più noti nel panorama dei PC da gaming e sta trovando la sua affermazione anche in quello delle periferiche dedicate ai videogiocatori. La sua tastiera semi-meccanica MSI Vigor GK30 propone un design accattivante sui suoi 105 pulsanti e ha un’esperienza di digitazione di qualità, nonostante non sia a tutti gli effetti dotata di switch meccanici veri e propri. Realizzata con una struttura robusta che poggia su una base che evita spostamenti inavvertiti durante il gioco, la tastiera è idrorepellente e interamente personalizzabili negli effetti LED RGB in sei aree differenti, attraverso l’apposita applicazione da installare sul vostro PC. Per il prezzo a cui viene proposta, si tratta di una soluzione estremamente affidabile e di grandissima qualità.

Corsair K70 LUX – Perfetta per chi gioca, un sogno per chi scrive

Se l’ideale per il vostro regalo è una tastiera meccanica che vi offra una grandissima esperienza di gaming ma che si anche vostra alleata per quanto dovete scrivere, vi raccomandiamo di orientarvi su un modello con switch Cherry MX Blue, tonanti e piacevolissimi al tatto, che richiamano la sensazione di usare una macchina da scrivere. Un ottimo modello che li integra è la Corsair K70 Lux, proposta con un sobrio design in alluminio aeronautico anodizzato e con una retroilluminazione LED rossa che impreziosirà la vostra scrivania.

Oltre agli switch tattili, famosi per il farvi sentire precisamente se avete sbagliato o meno una battuta anche solo attraverso le dita (e le orecchie), questa tastiera vanta una tecnologia anti-ghosting completa su tutti i pulsanti, consente di creare macro complesse e vanta dei tasti multimediali per facilitare il vostro accesso a contenuti video/audio. È, insomma, un’ottima soluzione per gli scopi più diversi, dal gaming al lavoro.

Razer Blackwidow Elite – La tastiera per i gamer, punto

Continuiamo la nostra selezione di tastiere ideali come regalo con una meccanica di livello particolarmente alto, ideale per i giocatori che vivono la competizione e che non vogliono compromessi di nessun tipo: la tastiera Razer Blackwidow Elite conta su interruttori meccanici proprietari Razer che hanno punti di attivazione ottimizzati per l’esecuzione rapida, in modo da darvi un vantaggio tattico durante le esperienze di gioco competitive. Inoltre, i suoi switch sono estremamente resistenti, ideali per una lunga durata, ma il tutto senza rinunciare alla comodità: il design della tastiera prevede infatti la presenza di un quadrante digitale multifunzione per regolare impostazioni come luminosità e volume in modo rapido – e ogni tanto è personalizzabile, in caso voleste modificarne la funzione. A tutto ciò, si somma la retroilluminazione RGB, oltre alla possibilità di salvare anche in cloud le vostre impostazioni e personalizzazioni.

Logitech G213 Prodigy – Non è meccanica, ma è tanta roba

Se la soluzione che state cercando non è meccanica, ma volte comunque qualcosa di estremamente affidabile ed esteticamente appagante, dovreste orientarvi sulla Logitech G213 Prodigy: questa tastiera con tasti retroilluminati RGB un ha layout completo di tastierino numerico ed è costituita da tasti Mech-Dome, ideali per esperienze da gaming nonostante non abbiano degli switch meccanici. Inoltre, è dotata di pulsanti appositi per le funzioni multimediali, in modo che possiate gestirle senza dover armeggiare eccessivamente con il vostro PC. È anche resistente agli schizzi e la membrana sotto i tasti protegge dallo sporco che potrebbe insinuarcisi. Una scelta accessibile ma di garantita affidabilità.

