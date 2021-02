Non importa quanto “strano” (usiamo un eufemismo) sia stato questo ultimo anno che ci siamo trovati a vivere: il 14 febbraio è e rimane la giornata degli innamorati e anche il 2021 non farà eccezione. Se, quindi, state pianificando una rilassante serata di coccole in compagnia della vostra dolce metà, che passi magari anche per la sua/vostra passione per i videogiochi, potreste presentarvi con un bel regalo a tema.

Noi di SpazioGames ci siamo allora messi a caccia di alcune delle idee regalo più carine da fare al vostro partner (o da farvi, semplicemente, come coppia) per festeggiare San Valentino senza dimenticare le proprie passioni in comune!

Condividere parte della serata a giocare è sempre un'ottima idea, per San Valentino

I migliori regali nerd per San Valentino

Crash Bandicoot porta-controller

Per una postazione perfetta

Apriamo con un grandissimo classico che farà sorridere chiunque ami i videogiochi: la statuetta porta-controller di Crash Bandicoot, in questo caso in un divertente formato XL che farà un figurone sulla postazione del vostro partner (o sulla vostra, se avete la stessa!). In posizione con le mani pronte a sorreggere ciò che ci sistemerete sopra, Crash è alto 30 centimetri e può tenere bene in vista il vostro controller da gioco ma, viste le dimensioni di questa variante, potrebbe diventare anche un simpatico porta Nintendo Switch. Insomma, le possibilità sono limitate solo dalla vostra fantasia.

» Clicca qui per acquistare il porta-controller di Crash Bandicoot

Coperta con le maniche

Per giocare al calduccio

È un sempreverde della stagione invernale: stiamo parlando della coperta con le maniche che potete così indossare, letteralmente, per stare al calduccio mentre siete spaparanzati sul divano, magari per vedere insieme qualcosa alla TV – o, molto meglio, mentre giocate ai videogiochi. Grazie alla sua peculiare forma, questa coperta vi permette, infatti, piena libertà di movimento, non cadendovi di dosso nemmeno se doveste fare dei movimenti bruschi in risposta a determinati momenti concitati all’interno di un gioco. Se siete a caccia del regalo utile, potreste averlo trovato: lunga 200 cm per una larghezza di 170, questa coperta in morbido poliestere è tutto ciò che serve per godersi le proprie passioni anche d’inverno.

» Clicca qui per acquistare la coperta con le maniche

Braccialetto di The Legend of Zelda

Per i fan di Link e Zelda

Quella tra Link e la principessa Zelda è una delle relazioni a suo modo più durature (e più fedeli) nella storia dei videogiochi. Ecco perché prenderli come modello per il proprio amore è sicuramente una buona idea: se il vostro partner è innamorato della leggendaria saga di Nintendo, ecco uno splendido braccialetto dorato su licenza ufficiale, espandibile fino a 6 x 8 cm e dotato di tre piccoli pendenti che mostrano la Z del logo, la triforza e, in piccolo, il logo completo della saga.

» Clicca qui per acquistare il braccialetto di The Legend of Zelda

Tazza da nerd

Da regalare alla dolce metà

Le dichiarazioni d’amore migliori sono quelle più spontanee: ecco perché, ad esempio, potreste regalare alla metà più dolce della vostra vita una tazza che metta in chiaro i vostri sentimenti per lui/lei. Un’idea valida è sempre quella della tazza o mug dedicata a qualcosa che l’altro apprezzi particolarmente, ma vogliamo raccomandarvene in particolare una che recita “sei un nerd, ma sei il mio nerd“. Se non è perfetta questa, per una fidanzata o un fidanzato videogiocatori, non sappiamo cosa lo sia.

» Clicca qui per acquistare la tazza da nerd

Non disturbare il gamer

Che sia per giocare o no, ci vuole un po’ di privacy

Che siate nella vostra stanza con il vostro partner per giocare insieme a qualche videogioco, o per qualsiasi altro estremamente valido motivo, un po’ di privacy non guasta mai. Per tutelarla al massimo, allora, ecco un’ottima idea regalo di cui dotare il proprio amore: una bella insegna che raccomanda di non disturbare, da attaccare sulla porta della propria camera, ricordando che al di là della soglia c’è un gamer al lavoro. Poi, se non state videogiocando ma dedicandovi ad altre attività, non c’è problema: l’importante è che non veniate disturbati!

» Clicca qui per acquistare il cartello non disturbare

Secondo controller per giocare insieme

Abbiamo tutti bisogno di essere il giocatore 2 di qualcun altro

C’è una dichiarazione d’amore, da parte di un videogiocatore a un altro, che vale più di qualsiasi gesto o parola: chiedere di essere il proprio player 2. Spesso, trovare una passione in comune può tradursi nel condividerla, ed ecco perché dotarsi di un secondo controller per giocare insieme è una delle cose più romantiche che, come coppia, possiate concedervi per inaugurare la serata di San Valentino con qualche videogame da condividere. Su qualsiasi piattaforma siate soliti giocare, insomma, avere un controller extra per farlo insieme renderà tutto molto più divertente.

» Clicca qui per acquistare DualSense di PS5

» Clicca qui per acquistare DualShock 4 di PS4

» Clicca qui per acquistare il controller Xbox

» Clicca qui per acquistare Joy-Con per Switch

Cuore di Zelda

Il vero amore = barra vita

Se conoscete la serie The Legend of Zelda, sapete che i cuori sono uno dei suoi simboli più famosi, rappresentando la vera e propria barra vitale di Link. Nel corso delle sue avventure, il prode eroe di Hyrule può anche rinvenire dei frammenti che compongono un cuore, pronti ad aumentare la sua vita, o dei “contenitori” di cuore che hanno lo stesso effetto. Ecco perché donare alla propria metà uno di questi è perfetto, oltre che significativo: è pericoloso andare da soli, prendi questo!

» Clicca qui per acquistare la collana di The Legend of Zelda