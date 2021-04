Migliori proiettori da gaming PS5 | Aprile 2021

Lo sappiamo, che ci avete pensato tutti, almeno una volta: se già giocare su un bel televisore, o su un monitor attrezzato di tutto punto, può essere spettacolare, sappiamo quanto possa essere intrigante farlo su un proiettore, ancora di più se vi siete portati a casa PlayStation 5. Se, insomma, siete pronti a tuffarvi nella nuova generazione di casa Sony e sperate di godervi i vostri videogiochi anche in 4K, senza rinunciare a niente, con il vostro proiettore, vediamo quali sono i migliori per PS5 che potete acquistare – guardando un po’ alle diverse tasche.

Di seguito, ecco la selezione dei migliori proiettori da gaming per PS5 operata da SpazioGames.

Migliori proiettori da gaming PS5

Optoma UHD30 4K Beamer

La soluzione economica

Se volete puntare tutto sul 4K ma non volete spendere un budget importante, la via d’accesso più sensata è l’ottimo Optoma UHD30 4K Beamer. Questo proiettore vanta un valore di contrasto da 500.00:1 e una potenza di 3400 lumen, per fornirvi immagini definite e nitide anche in ultra HD. Oltretutto, presenta anche una doppia porta HDMI, in maniera tale che possiate collegare non solo PS5, ma anche altri dispositivi.

Sony VPL-VW270ES

Il 4K come deve essere

Diciamolo subito: Sony VLP non ha un prezzo per tutti. Parliamo, infatti, di un proiettore che è un marchio di garanzia, che non si lascia impressionare davanti a niente e che garantirà davvero il massimo della qualità dell’immagine per la vostra PS5 – anche se a un costo importante. Dotato di una potenza di 1500 lumen, per cui è raccomandabile oscurare al meglio le fonti di luce nell’ambiente in cui lo userete, questo proiettore trasmette a 4096 x 2160 – senza upscaling né “trucchi” di nessun tipo, per un 4K duro e puro con tanto di HDR.

Optoma UHZ65

Per chi non si accontenta

Rimaniamo su altissimi livelli anche con Optoma UHZ65, proiettore di altissimo livello pensato per il 4K attraverso HDMI. In questo caso la proiezione sarà da 3840 x 2160, con un valore di contrasto di 200.000:1, per un resa migliore possibile dei toni delle vostre immagini. Se volete spendere qualcosa in meno rispetto alla proposta di Sony, ma una cifra comunque consistente, è probabilmente la soluzione perfetta per la vostra PS5.

LG HU80KG

4K in un design eccezionale

Se il vostro intento è optare per una scelta che garantisca qualità, ma assicuri anche un’opzione di rottura, LG HU80KG vi farà innamorare: questo proiettore in 4K con supporto ad HDR 10, per immagini a 3840 x 2160 e con speaker stereofonici integrati si propone, infatti, con un esclusivo corpo a torretta – che lo rende quasi simile a Xbox Series X. Nella sua peculiare forma, però, nasconde una capacità da 2500 lumen. A tutto questo si somma anche la tecnologia Auto Keystone, che permette di correggere qualsiasi distorsione dello schermo.

Epson EB-FH06

Per chi vuole risparmiare ma avere qualità

Chiudiamo la nostra selezione con l’ottima proposta di Epson EB-FH06, ideale per chi vuole accontentarsi del full HD, ma con una qualità di proiezione davvero ottima. Questo proiettore, infatti, ha dalla sua la proiezione nativa a 1080p e un rapporto di contrasto da 16.000:1, con 3500 lumen. Se il 4K non è essenziale, è la scelta da fare per giocare con PS5 attraverso un proiettore senza spendere cifre più importanti.

Come scegliere il miglior proiettore da gaming PS5

Sono numerosi i fattori che dovete considerare nello scegliere il vostro proiettore da gaming per PS5: quanto è luminosa la vostra stanza e quale valore dovete valutare su questo parametro? Quali porte è meglio scegliere? Che tipo di trasmissione conviene? Vediamo insieme tutto quello da valutare prima di scegliere il vostro proiettore.

Luminosità

La luminosità di un proiettore è, in sintesi, l’unità di misura della potenza e della qualità che potete aspettarvi dal prodotto, basandovi sulla stanza dove lo sistemerete. Sinteticamente, se la postazione dove volete sistemare il proiettore è sufficientemente buia, potete accontentarvi di un valore abbastanza basso. Se, invece, avreste difficoltà a oscurare la stanza (magari la condividete con qualcuno, ad esempio, o non ci sono oscuranti alle finestre), meglio puntare a valori di lumen più alti (almeno sopra i 2.500), per assicurarvi che le immagini riescano a essere visibili in modo nitido. Se vi troverete in un ambiente completamente illuminato, allora servirà un valore superiore a 4.000 lumen, pena non vedere per bene quello che sarà proiettato.

Dimensioni

Ogni postazione ha bisogno di soluzioni ideali e questo vale anche per i proiettori: non acquistare un proiettore mini limitando le possibili prestazioni della sua lampadina se avete tanto spazio a disposizione e, di contro, non prendetene uno titanico se non sapreste dove metterlo e vi ritrovereste ancora più in difficoltà. Tenete conto anche del tipo di sistemazione: alcuni sono ideali appesi al soffitto, altri si sistemano semplicemente sopra una superficie qualsiasi. Immaginate la vostra postazione e scegliete anche basandovi su quanto spazio avete e dove lo avete.

Tipo di proiezione

I proiettori possono servirsi di diverse tecnologie per proiettare le loro immagini: quelli che lavorano con LCD permettono di raggiungere un valore di saturazione più alto, in maniera tale da puntare su colori vividi e tangibili; di contro, un proiettore che punta invece su DLP vi permetterebbe di puntare di più sulla qualità del contrasto.

Contrasto e risoluzione

Si ricollega direttamente al punto precedente ed è un punto nevralgico della vostra scelta, ma non potete ignorare valori come contrasto e risoluzione, quando dovete decidere quale sarà il vostro nuovo proiettore per PS5. Più alta sarà la risoluzione, maggiore la densità dei dettagli delle immagini che vedrete. Non si tratta, però, dell’unico dettaglio da tenere in considerazione: avere una risoluzione alta e un contrasto non all’altezza, ad esempio, vi porterebbe ad avere immagini slavate e una definizione da dimenticare. Per questo, maggiore è il valore del contrasto, più alta sarà la qualità dell’immagine che vedrete (ma sarà anche più alto il prezzo).

Tipi di porte

Sembra scontato, ma non lo è: a seconda dell’utilizzo che dovete fare del vostro proiettore, assicuratevi che sia dotato della porta necessaria. In questo caso, dal momento che lo utilizzerete per PS5, è indispensabile che sia dotato di una porta HDMI. La stessa vi permetterà, oltretutto, di collegarlo anche a PS4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e alle più note GPU per PC che abbiano un’uscita in HDMI.