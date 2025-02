Migliori proiettori per videogiocare | Febbraio 2025

Se amate immergervi nei vostri giochi preferiti su uno schermo gigantesco, un proiettore da gaming potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Rispetto a un classico monitor da gaming o a una TV, un proiettore vi permette di vivere un’esperienza più coinvolgente e flessibile, che consente di trasformare qualsiasi parete in un’enorme arena virtuale.

Ma non tutti i proiettori sono adatti ai videogiochi: per ottenere immagini fluide e reattive, è fondamentale scegliere un modello con un basso input lag, un’elevata frequenza di aggiornamento e una buona luminosità. In questa guida vi aiuteremo a trovare il proiettore perfetto per le vostre esigenze, che siate giocatori occasionali o in cerca delle migliori prestazioni.

Prodotti

Xiaomi Mi Smart Compact Projector Il più economico Compatto, potente e smart: offre immagini Full HD fino a 120”, con Android TV 9.0 integrato e un audio stereo di qualità. Risoluzione Full HD 1080p con supporto 4K, audio stereo con supporto Dolby/DTS. Luminosità limitata in ambienti molto illuminati, nessuna batteria integrata, serve sempre l’alimentazione. € 519 su Amazon Xiaomi Mi Smart Compact Projector è un mini proiettore portatile che porta l’esperienza del cinema e dei videogiochi direttamente a casa vostra, con immagini Full HD nitide e colori vivaci. Grazie alla tecnologia LED RGB + BP a quattro canali, offre una luminosità migliorata del 20% rispetto ai tradizionali LED, raggiungendo i 500 ANSI lumen per una visione chiara anche in ambienti moderatamente illuminati.



Con una diagonale di proiezione regolabile tra 60” e 120”, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio. La messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale facilitano l’installazione, evitando fastidiose distorsioni dell’immagine. Il sistema operativo Android TV 9.0 integrato permette anche di accedere a Netflix, YouTube e altre app senza bisogno di dispositivi aggiuntivi, mentre l’Assistente Google consente il controllo vocale per un’esperienza ancora più fluida.



L’audio è curato con due speaker stereo da 5W supportati da Dolby e DTS, per un suono immersivo nei film e nei videogiochi. Il design compatto ed elegante, con un peso di soli 1,3 kg, lo rende facilmente trasportabile, perfetto per sessioni di gaming o visione di contenuti ovunque desideriate. BenQ TH685i Latenza ultra-bassa Gaming in Full HD 1080p con supporto 4K HDR, 3500 lumen ANSI, refresh rate 120Hz e bassa latenza a 8,3ms per un’esperienza di gioco ultra-fluida. Full HD 1080p con supporto 4K HDR, modalità di gioco dedicata per migliorare dettagli e audio. L’altoparlante integrato potrebbe non soddisfare gli audiofili, non ha una batteria integrata, serve alimentazione continua. € 844.14 su Amazon BenQ TH685i è il videoproiettore perfetto per i videogiocatori che vogliono godersi un’esperienza di gioco su grande schermo senza compromessi. Grazie alla risoluzione Full HD 1080p con supporto 4K HDR, ai 3500 lumen ANSI e alla copertura colore del 95% Rec. 709, offre immagini luminose e dettagliate anche in ambienti ben illuminati.



La latenza ultra-bassa di 8,3 ms a 1080p/120Hz garantisce una risposta immediata ai comandi, rendendolo ideale per giochi competitivi, FPS e titoli sportivi. La modalità di gioco dedicata migliora la visibilità delle scene più scure, permettendovi di individuare facilmente nemici e dettagli nascosti.



Con Android TV integrato, potete anche accedere a oltre 5000 app, film, serie e giochi senza bisogno di dispositivi esterni. Il supporto a Chromecast e AirPlay consente lo streaming da qualsiasi dispositivo, mentre l’altoparlante integrato da 5W con modalità audio di gioco offre un suono immersivo per un’esperienza completa.



Facile da installare grazie alla correzione keystone automatica e allo zoom 1.3x, il TH685i si adatta a qualsiasi ambiente, proiettando immagini fino a 100” a soli 2,5 metri di distanza. BenQ TK700 Perfetto per gli ambienti molto luminosi Videoproiettore 4K HDR con 16ms di latenza, 3200 lumen e supporto per PS5, Xbox Series X e audio Dolby Atmos. Latenza bassissima, luminosità elevata. Non supporta il 4K a 120Hz, richiede dispositivi esterni per streaming. € 999 su Amazon BenQ TK700 è il videoproiettore ideale per i gamer che vogliono il massimo delle prestazioni senza sacrificare la qualità visiva. Con una risoluzione 4K HDR e una luminosità di 3200 lumen ANSI, offre immagini dettagliate e colori vividi anche in ambienti illuminati. Il suo punto di forza è l’input lag ridotto: solo 16ms in 4K a 60Hz e appena 4ms in Full HD a 240Hz, per una reattività perfetta per giochi FPS e competitivi.



Grazie alla tecnologia di regolazione del nero di BenQ, ogni dettaglio nelle zone d’ombra è ben visibile senza compromettere i colori più chiari. Il supporto eARC e Dolby Atmos assicura un’esperienza audio coinvolgente, mentre la doppia porta HDMI 2.0b permette la connessione con PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.



Il TK700 è perfetto anche per chi ha spazi ridotti: permette di proiettare immagini da 100 pollici a soli 2,86 metri di distanza, con zoom 1.3X e Keystone 2D per una facile regolazione. Epson EH-TW6250 Schermo fino a 500 pollici Videoproiettore PRO-UHD con Android TV, input lag sotto i 20ms e immagini fino a 500 pollici. PRO-UHD 4K con tecnologia 3LCD, input lag basso, ottima luminosità Solo una porta HDMI 1.4, prezzo elevato € 1014 su Amazon Epson EH-TW6250 è un videoproiettore versatile pensato per chi ama il gaming e l’intrattenimento su grande schermo. Grazie alla tecnologia PRO-UHD 4K e al sistema 3LCD, offre colori brillanti e immagini nitide con un contrasto elevato di 35.000:1. Con una luminosità di 2.800 lumen, garantisce una visione eccellente anche in ambienti non completamente bui.



Perfetto per il gaming, questo proiettore vanta un input lag inferiore a 20ms, che consente di giocare senza ritardi fastidiosi. Lo schermo può raggiungere fino a 500 pollici, trasformando qualsiasi stanza in un vero cinema o un’arena di gioco. Inoltre, grazie alla Smart Android TV integrata, avrete accesso immediato alle vostre app di streaming preferite senza bisogno di dispositivi esterni.



La configurazione è semplice e flessibile: lo scorrimento verticale dell’ottica, lo zoom 1.6x e la correzione trapezoidale consentono di adattarlo facilmente a qualsiasi ambiente. Epson EH-TW7100 Il migliore Offre immagini nitide fino a 500 pollici, 3.000 lumen di luminosità e ampia connettività per home cinema e gaming. Tecnologia 4K PRO-UHD e tecnologia 3LCD, contrasto elevato di 100.000:1, audio integrato da 10W e connessione Bluetooth per soundbar esterne Prezzo elevato € 1485.21 su Amazon Epson EH-TW7100 è il proiettore perfetto per trasformare la vostra casa in una sala cinema o in una postazione gaming di alto livello. Grazie alla tecnologia 4K PRO-UHD e alla tecnologia 3LCD, offre immagini nitide e colori brillanti, con un contrasto elevato di 100.000:1 per neri profondi e dettagli ben definiti. Con una luminosità di 3.000 lumen, garantisce un’esperienza visiva eccellente anche in ambienti illuminati.



Con un display fino a 500 pollici, potrete immergervi nei vostri film, eventi sportivi e giochi preferiti. Grazie alle due porte HDMI, potete collegare facilmente console, lettori Blu-ray e set-top box, oppure utilizzare la funzione plug-and-play per i dispositivi di streaming. Il supporto per contenuti 3D e 2D amplia ulteriormente le possibilità di intrattenimento.



L’EH-TW7100 è anche semplice da configurare: l’ampio spostamento dell’obiettivo e le regolazioni dell’immagine consentono un’installazione flessibile in qualsiasi ambiente. Gli altoparlanti integrati da 10W offrono un buon audio, ma è possibile collegare soundbar o impianti audio via Bluetooth per un’esperienza sonora ancora più coinvolgente.

Come scegliere il miglior proiettore da gaming

Ci sono diversi fattori di cui tenere conto, quando si seleziona un proiettore con l'intento di giocare ai videogiochi. Vediamo, allora, alcune specificità con cui misurarvi, che vi aiuteranno nella scelta del modello ideale per le vostre necessità, le vostre tasche e – elemento da non sottovalutare – i vostri spazi.

Luminosità

La luminosità di un proiettore è un po' un'unità di misura della potenza e della qualità che potete aspettarvi dal vostro dispositivo, basandovi sulla stanza dove lo sistemerete. La luminosità è di solito espressa in lumen, un valore che vi dà un'idea del massimo valore raggiungibile dal proiettore che state valutando di acquistare.

Insomma, se la postazione dove volete sistemare il proiettore è abbastanza buia, potete accontentarvi di un valore di Lumen abbastanza basso.

Se, invece, sapete che probabilmente avreste delle difficoltà a oscurare la stanza (magari perché la condividete con qualcuno, ad esempio), meglio puntare a valori di lumen più alti (almeno sopra i 2.500), per assicurarvi che le immagini riescano a essere visibili in modo nitido.

Se vi troverete in un ambiente completamente illuminato, allora servirà un valore superiore a 4.000 lumen: in questo modo, il proiettore riuscirà a garantire un'alta luminosità e a darvi delle immagini comunque godibili e nitide, anche in un ambiente dove sono presenti altre fonti di luce.

Dimensioni e peso

Ogni postazione ha bisogno di soluzioni ideali e questo vale anche per le dimensioni dei proiettori: non acquistare un proiettore mini riducendo le possibili prestazioni della sua lampadina se avete tanto spazio a disposizione e, di contro, non prendetene uno titanico se non sapete dove metterlo.

Tenete conto anche del tipo di sistemazione: alcuni sono pensati per essere appesi al soffitto, altri si sistemano semplicemente sopra una superficie qualsiasi. Immaginate la vostra postazione e scegliete anche basandovi su quanto spazio avete e dove lo avete.

Inoltre, anche il peso è un aspetto di cui tenere conto: se pianificate di appenderlo al soffitto, valutate che la staffa che intendete utilizzare (e il soffitto, non si sa mai) siano adeguati. Il peso influisce anche sulla possibilità, magari, di portare il proiettore con sé a casa di amici, per passare eventualmente dalla serata gaming nella vostra stanza alla serata cinema nel salotto dei vostri cari.

Tipo di proiezione

I proiettori possono servirsi di diverse tecnologie per proiettare le loro immagini: quelli che lavorano con LCD (ossia, display a cristalli liquidi) permettono di raggiungere un valore di saturazione più alto, in maniera tale da puntare su colori vividi e tangibili.

Di contro, un proiettore che punta invece su DLP (con processo digitale della luce, ndr) vi permetterebbe di puntare di più sulla qualità del contrasto.

Contrasto e risoluzione

Si ricollega direttamente al punto precedente, ma non potete ignorare valori come contrasto e risoluzione, quando scegliete il vostro nuovo proiettore. Più alta sarà la risoluzione, maggiore la densità dei dettagli delle immagini che vedrete. Se intendete videogiocare, insomma – e lo farete su una superficie ampia – vi raccomandiamo di puntare come minimo un proiettore da 1080p, che vi garantisce una nitidezza da Full HD. Oggi sul mercato trovate anche molte proposte in 4K, che costano un po' di più ma che vi permettono di godere al massimo della resa delle console di ultima generazione.

Non si tratta, però, dell'unico dettaglio da tenere in considerazione: avere una risoluzione alta e un contrasto non all'altezza, ad esempio, vi porterebbe ad avere immagini slavate e una definizione da dimenticare. Per questo, maggiore è il valore del contrasto, più alta sarà la qualità dell'immagine che vedrete (ma sarà anche più alto il prezzo).

Come accennato, di solito i proiettori DLP sono quelli che favoriscono un contrasto migliore rispetto a quelli in LCD, ma vale la pena tenere sempre d'occhio il valore di ogni singolo modello che prenderete in analisi: un buon valore di contrasto vi permette di avere una netta divisione tra i chiari e gli scuri, definendo al meglio la vostra immagine. Pensate alla frustrazione che provereste se compraste un proiettore in 4K ma con un contrasto scarso, per cui le immagini apparirebbero comunque come "impastate" e poco precise.

Tipi di porte

Sembra scontato, ma non lo è: a seconda dell'utilizzo che dovete fare del vostro proiettore, assicuratevi che sia dotato della porta necessaria. Se giocate con PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S o Switch, dovete accertarvi che sia presente una porta HDMI, che sia quantomeno una porta HDMI 2.0. Difficile immaginare che possiate davvero avere bisogno di una HDMI 2.1 con una larghezza di banda ancora più alta – ma, se il vostro proiettore dovesse averla, sarebbe comunque un buon investimento in ottica futura, considerando che parliamo dello standard più recente.

Se, invece, volete proiettare le vostre esperienze di gioco su PC, orientatevi almeno su una porta VGA.

Latenza e input lag

Per una esperienza di gioco, ricordatevi sempre dell'importanza della latenza e dell'input lag. Parliamo del fatto che sia o meno avvertibile un ritardo tra il momento in cui impartite il comando e quello in cui viene mostrato su schermo.

Un proiettore con una latenza alta e quindi un input lag che diventa tangibile rende difficile giocare titoli dove la precisione è tutto: pensate a uno shooter o a un picchiaduro, dove dovete reagire in tempo reale per non subire danni e avere ragione dell'avversario. Vale anche per i giochi di guida, dove un imprevisto sulla pista potrebbe richiedervi di modificare repentinamente la traiettoria.

Per un'esperienza di gioco ottimale, insomma, è sempre raccomandato assicurarsi che la latenza del proiettore che si sta puntando non sia troppo alta. Giochi di ruolo, action adventure e titoli più incentrati sulla narrativa non ne soffrirebbero, ma quelli dove l'azione è al centro di tutto, di sicuro, sì.