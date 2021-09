I migliori monitor gaming per i lettori di SpazioGames

I nostri lettori hanno dimostrato di essere appassionati delle classifiche, che spesso vi proponiamo per sapere quali siano invece i vostri giochi preferiti.

Stiamo facendo qualcosa di simile anche con i nostri consigli per gli acquisti curati dal team preposto e così, dopo avervi proposto quelli che si sono dimostrati essere i vostri videogiochi preferiti e quelli che sono i vostri accessori da gaming preferiti, ecco che vediamo oggi quali sono i migliori monitor da gaming secondo i lettori di SpazioGames.

I vostri monitor gaming preferiti

Per mettere insieme la classifica, abbiamo osservato quali sono i monitor a cui concedete più spesso la fiducia, quando il nostro team vi segnala disponibilità o promozioni a essi dedicati.

Da gennaio a inizio luglio, questi sono stati i vostri monitor da gaming preferiti:

1. LG 27GL650 27″

Il vostro monitor preferito si è rivelato essere LG UltraGear 27GL650 nel taglio dal 27″: parliamo di un monitor in full HD ad alto refresh rate, che punta tutto sui 144 Hz e sulla velocità di risposta di solo 1 ms, ideale anche per chi vuole divertirsi con il gioco in competitivo.

2. BenQ EL2870U 28″

Punta al 4K invece la vostra medaglia d’argento: parliamo del monitor BenQ EL2870U, un 28″ 3840×2160 dal tempo di risposta di 1 ms, perfetto anche per i giocatori su console perché il suo refresh rate si ferma a 60 Hz, permettendovi di godere al massimo soprattutto dei videogiochi a 60 fps.

3. LG 27UL500 27″

Con i suoi 27″ in 4K, LG 27UL500 chiude il podio dei vostri monitor preferiti. Dotato di tecnologia HDR, vanta anche la tecnologia AMD FreeSync, per la massima resa con le GPU firmate AMD, e ha un refresh rate a 60 Hz.

4. LG 27GN850 27″

Arriva subito a ridosso del podio il monitor LG 27GB850: questo pannello da 27″ apre la schiera dei monitor a 1440p, forte del supporto all’hDR e dei tempi di risposta da 1 ms, a cui si somma un generoso refresh rate da 144 Hz.

5. LG 27GN800 27″

Si accomoda nella quinta piazza il monitor LG 27GN800 Ultra Gear, pannello 2560×1440 su 27″ compatibile anche con G-Sync, oltre che con AMD FreeSync. Con anche la porta AUX per collegare i vostri dispositivi audio, questo monitor ha un refresh rate di 144 Hz.

6. LG 27GL850 27″

27″, risoluzione 2560×1440, 144 Hz di refresh rat, uscita audio e stand pivot che vi consente di disporlo come preferite, compreso in verticale: stiamo parlando di LG 27GL850, il vostro quinto monitor da gaming preferito.

7. BenQ Mobiuz EX2710 27″

Questo monitor da gaming BenQ Mobiuz EX2710 propone un pannello da 27″ in full HD, dove il focus è tutto sui tempi di risposta di solo 1 ms e sul refresh rate da 144 Hz. Inoltre, vanta altoparlanti integrati, in caso vogliate giocare senza collegare cuffie o dispositivi esterni.

8. MSI Optix Mag 321 CURV 32″

Si accomoda “solamente” in ottava posizione il vostro primo monitor curvo preferito: si tratta di MSI Optix Mag 321 da 32″: con questo pannello potete giocare in modo decisamente avvolgente a 3840×2160, con un rapporto di 16:9 e un refresh rate da 60Hz – ideale anche per le console. Con supporto all’HDR, il monitor ha tempi di risposta di 1 ms e il suo pannello è di tipo VA.

9. ASUS VG278QR 27″

Riesce a entrare in top 10 anche il monitor da gaming ASUS VG278QR da 27″: pensato per il full HD (1920×1080), questo pannello per gli esport riduce i tempi di risposta addirittura a 0,5 ms, rendendo così l’input lag solamente un lontanissimo ricordo. Il monitor è anche compatibile con FreeSync e con G-Sync.

10. LG 32UN500 32″

Infine, si accomoda in decima posizione LG 32UN500, pannello da 32″ che avete scelto soprattutto in virtù del suo 4K (3840×2160): il monitor supporta HDR 10, ha tempi di risposta di 4 ms e vanta la tecnologia AMD FreeSync. Infine, da notare il refresh rate a 60 Hz, perfetto soprattutto su console, e gli speaker stereo integrati.

Ci ritroveremo sicuramente alla fine dell’anno per scoprire come queste vostre preferenze siano mutate nell’arco dei dodici mesi completi, rispetto a questi primi sei del 2021.