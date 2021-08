Gli accessori gaming preferiti dei lettori di SpazioGames

Sulle pagine di SpazioGames vi proponiamo spesso delle classifiche, o delle selezioni di prodotti e videogiochi consigliati, messe insieme dalla nostra redazione. Titoli divisi per genere, monitor ideali a seconda della piattaforma su cui si gioca, tastiere con switch per le necessità più diverse e così via.

Cosa succede, invece, quando quella selezione la operate voi? Abbiamo deciso di mettere insieme una speciale classifica che ci rivela quali sono i vostri accessori da gioco preferiti da inizio anno in poi.

I vostri accessori da gaming preferiti

Per mettere insieme le statistiche, abbiamo osservato quali sono gli accessori a cui avete dato maggior fiducia quando li abbiamo citati all’interno dei nostri articoli o quando il team dedicato del nostro sito li ha inseriti tra i prodotti consigliati. Quali avete deciso di portare a casa più spesso e quali, invece, avete del tutto ignorato?

Da gennaio a inizio luglio, questi sono stati i vostri accessori preferiti:

1. Logitech G502 Hero

Per giocare alla grande su PC serve un mouse e c’è poco da girarci intorno: il vostro preferito si è dimostrato essere Logitech G502 Hero, complice anche il fatto che sia spesso proposto a prezzo scontato e quindi abbia un buon rapporto qualità/prezzo.

2. Turtle Beach Atlas One

Sobrie, morbide, adatte sia per giocare su PC che su console: le cuffie Turtle Beach Atlas One sono state il vostro secondo accessorio da gaming preferito in questa prima metà del 2021, conquistando l’argento della nostra speciale classifica.

3. Logitech G635

Più appariscenti e aggressive sono invece le Logitech G635, cuffie cablate con surround 7.1, che chiudono il podio dei vostri accessori preferiti.

4. Turtle Beach Recon 70x

Le cuffie continuano a dominare questa speciale classifica, considerando che la medaglia di legno va alle Turtle Beach Recon 70x; con colorazione specificamente dedicata al mondo Xbox.

5. Logitech G432

Si tratta ancora di cuffie per la quinta piazza, dove avete premiato le Logitech G432, il vostro quinto accessorio da gaming preferito nel 2021 fino ad ora. Cablate, dotato di surround e microfono flip-to-mute, le cuffie in questione sono apprezzate soprattutto per la leggerezza.

6. Sony Pulse 3D

Le più desiderate ma più difficili da trovare sono state sicuramente le Pulse 3D: parliamo delle cuffie ufficiali realizzate da Sony per PlayStation 5, che permettono di sfruttare pienamente il suo Tempest Engine per l’audio tridimensionale.

7. HyperX Cloud Stinger Core

Forti del prezzo super-economico, anche le cuffie HyperX Cloud Stinger Core trovano la loro posizione all’interno di questa speciale top 10: sono pensati specificamente per PS4 e PS4 Pro (a cui rimandano i loro colori) e presentano anche il microfono per la chat vocale.

8. Logitech G413

Giocare su una tastiera meccanica è tutto un altro paio di maniche e la Logitech G413 (qua posso parlare per esperienza personale) riesce ad unire un prezzo accessibile all’affidabilità degli switch Cherry MX Red, peraltro molto meno rumorosi di altre soluzioni. Considerando anche il layout in italiano, non sorprende che sia finita tra i vostri accessori da gioco preferiti.

9. Razer Kraken X 7.1

Altre ottime cuffie con tecnologia surround digitale 7.1 sono le Razer Kraken X, dotate anche di un microfono cardioide pieghevole, per il massimo della comodità.

10. Razer Death Adder V2

Chiudiamo con un altro mouse, in questo caso il Razer Death Adder V2, che ha conquistato le vostre preferenze entrando nella vostra top 10.

Ci ritroveremo sicuramente alla fine dell’anno per scoprire come queste vostre preferenze siano mutate nell’arco dei dodici mesi completi, rispetto a questi primi sei del 2021.