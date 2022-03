Giochi PS4 | I migliori del 2022

La generazione di PlayStation 5 è cominciata già nel 2020 ma, come sappiamo, tutt’oggi è ancora molto difficile riuscire a trovare una console, al punto che tantissimi appassionati hanno deciso di continuare a divertirsi direttamente su PlayStation 4. Per chi si avvicina per la prima volta alla gloriosa vecchia generazione, o per chi si è perso qualcuna delle sue opere magne, vediamo oggi quali sono i migliori giochi PS4 che potete vivere sulla console uscita nel 2013.

La nostra selezione include sia dei giochi esclusivi che dei videogiochi arrivati anche su altre piattaforme. Inoltre, include giochi cross-generazionali arrivati anche su PlayStation 5, ma assolutamente da vivere anche se non siete passati alla nuova generazione.

Migliori giochi PS4

The Last of Us – Parte II

Il gioco della generazione

Ha bisogno di poche presentazioni e lo abbiamo definito senza troppi fronzoli il gioco della scorsa generazione: parliamo di The Last of Us – Parte II, che porta avanti le vicende di Joel ed Ellie a qualche anno dal gioco originale, ponendovi di fronte a un’esperienza di gioco perfettamente amalgamata a una componente narrativa straordinaria e viscerale. Sicuramente un videogioco che non dimenticherete mai più.

Persona 5 Royal

Uno straordinario JRPG

Gli amanti dei giochi di ruolo a turni alla giapponese non possono esimersi, su PlayStation 4, dal recuperare un gioco come Persona 5 Royal: opera magna di Atlus, ora anche in italiano, vi rapirà per centinaia di ore intrigandovi con il suo combat system e raccontandovi una storia ricca di spunti di riflessione e animata da personaggi ai quali vi legherete fortemente.

Death Stranding

Il videogioco come viaggio e arricchimento personale

Uscito su PlayStation 4 nel 2019, Death Stranding è il primo videogioco della nuova Kojima Productions e rappresenta la summa della videoludica di Hideo Kojima. In un’epica itinerante, vestirete i panni di Sam Porter Bridges, un corriere che cerca di mettere in contatto le persone in un mondo post-apocalittico dove il contatto umano è ridotto ai minimi termini nella speranza di sopravvivere per un altro giorno all’invasione delle anime dei morti nel mondo dei vivi. Un videogioco metaforico e significativo, raccomandato a chi ama le intersezioni tra narrativa e interazione.

Control

Azione, misteri, spettacolarità

Remedy ha dato il meglio di sé in Control, un metroidvania action in cui controllate Jesse Faden, direttrice del Federal Buraeu of Control, dove si verificano strani accadimenti soprannaturali. Approfittando dei poteri di Jesse vi ritroverete a vagare per scenari unici e brutalisti, mentre il sistema di combattimento e la distruzione totali resi possibili da Remedy, ora molto più fluidi anche su PS4 base, saranno un piacere per i vostri occhi.

Red Dead Redemption 2

Uno dei migliori open world di sempre

Gli amanti dell’open world conoscono di sicuro Red Dead Redemption 2 ma, se non lo avete ancora recuperato, è il caso di farlo quanto prima: nei panni di Arthur Morgan vi troverete ai confini del Selvaggio West, mentre vivrete la vostra vita da fuorilegge in un mondo che è cambiato troppo velocemente. Tra cavalcate suggestive, sparatorie e duelli tra pistoleri, sceriffi corrotti e un mondo tutto da scoprire, sarà una delle migliori esperienze videoludiche che abbiate mai vissuto.

Bloodborne

Un soulslike di livello assoluto

Se siete amanti dei giochi capaci di mettervi alla prova, non ci sono dubbi che Bloodborne sia pane per i vostri denti. Il soulslike di casa FromSoftware vi porta in uno scenario gotico di straordinario fascino, dove creature di ogni sorta sono pronte a farvi la festa, mentre cercate di capire cosa abbia afflitto Yharnam e il perché degli uomini-bestia che la infestano. Un gioco di livello straordinario, tanto nel bilanciamento quanto nella direzione artistica.

God of War

Il nuovo corso di Kratos

Tempo di rivoluzioni per Kratos, lo storico personaggio di casa PlayStation, che in God of War nel 2018 è tornato in un’avventura dalle forti tinte narrative in cui si muove nell’universo norreno, sospinto anche dal bisogno di proteggere suo figlio Atreus. Nel suo viaggio ricco di azione, combattimenti, mitologia e momenti che tolgono il fiato, Kratos imparerà che essere padre è probabilmente anche più difficile di qualsiasi impresa abbia mai dovuto affrontare.

Elden Ring

Il capolavoro di Hidetaka Miyazaki

È il capolavoro di Hidetaka Miyazaki: possiamo definire così Elden Ring, l’evoluzione open world di Dark Souls, che vi porta in un mondo straordinario per caratterizzazione, per segreti da svelare, per la sensazione costante che avrete di poter custodire davvero il destino nelle vostre mani. Splendente su next-gen, il gioco se la cava molto bene anche su PlayStation 4, quindi avere una vecchia console non è un buon motivo per rinunciarvi.

The Witcher 3: Wild Hunt

Il gioco di ruolo fantasy da non perdere

Chi possiede PlayStation 4 ma non ha ancora giocato The Witcher 3: Wild Hunt sta probabilmente facendo un torto a se stesso: il titolo di CD Projekt RED rappresenta uno dei migliori giochi di ruolo open world della generazione, mettendovi nei panni di Geralt di Rivia in un Continente scosso dalle guerre intestine e dalle avanzate dell’impero di Nilfgaard. Con una narrativa da incorniciare e uno stimolante mondo tutto da scoprire, è indubbiamente una delle opere migliori uscite su PS4.

Horizon: Forbidden West (e Zero Dawn)

Un’icona del mondo PlayStation

Siamo rimasti increduli davanti alle performance di Horizon: Forbidden West anche su PS4: il viaggio di Aloy nell’Ovest Proibito è probabilmente il gioco graficamente più impressionante che vedrete mai girare sulla vostra console, forte di un open world ricco, dai biomi vivissimi, in cui tantissime cose succedono su schermo contemporaneamente. E, se questo non basta, dietro questo grande traguardo tecnico si nasconde un gioco di straordinario valore, da cui farete difficoltà a staccarvi.

Uncharted 4: Fine di un ladro

Il culmine dell’epopea di Nathan Drake

Naughty Dog non vive di solo The Last of Us, ma è anche e soprattutto quella dai toni più leggeri e avventurosi della serie di Nathan Drake: in Uncharted 4: Fine di un ladro il team capitanato da Neil Druckmann ha messo insieme tutto il suo talento, regalando un’avventura dalle tinte cinematografiche che vanta alcuni momenti davvero coinvolgenti e che saprà divertirvi in un modo tutto suo. Uno dei grandi must have di PS4.

Resident Evil 2

Come fare un remake, parte 1

Un classico mantiene il suo valore nonostante gli anni che passano ed è anche il caso di quella perla di Resident Evil 2, il cui remake è diventato letteralmente l’unità di misura di come andrebbero fatti – i remake. Tornare a vestire i panni di Leon e Claire su PlayStation 4 è una delle esperienze più fedeli eppure più all’avanguardia che i fan della saga Capcom abbiano vissuto, grazie a momenti indimenticabili traslati sulle tecnologie odierne e per questo ancora più terrificanti.

Shadow of the Colossus

Come fare un remake, parte 2

Rimaniamo in tema di remake per rispolverare anche quello di livello assoluto dedicato a Shadow of the Colossus, che ripropone grazie allo straordinario lavoro di Bluepoint l’opera suggestiva e commovente di Fumito Ueda. È l’amore a spingerci a compiere grandi imprese e non ci sono ostacoli, nemmeno quelli colossali, che possano piegare chi lo prova: questo gioco lo esprime alla perfezione.

Nier Automata

Poesia e videogioco

Yoko Taro è uno degli autori di videogiochi più riconosciuti al mondo e la raffinatezza e l’unicità del suo Nier Automata hanno reso il gioco uno dei più amati della scorsa generazione – forte anche di una colonna sonora che svetta come un’eccellenza vera e propria. Se siete pronti a lasciarvi coinvolgere ed emozionarvi, Automata non vi deluderà.

GTA V

Il trionfo del free roaming

Divenuto il mostro sacro di Rockstar Games, GTA V prende brillantemente in giro le contraddizioni della società odierna mentre mette ai vostri piedi una enorme città di Los Santos in cui il crimine la fa da padrone. Avrete quello che serve per imporvi su tutti gli altri criminali?

