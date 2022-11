Dal momento che la quantità di videogiochi che si affacciano sul mercato è sempre più corposa, abbiamo deciso di lanciare una nuova rubrica in cui vi aiutiamo a non perdere quelli che sono i migliori giochi del mese precedente.

In questo articolo, di mese in mese (qui l’appuntamento di settembre), vi proporremo quelli che sono i videogiochi migliori che abbiamo preso in analisi nelle settimane precedenti, in modo che anche delle piccole produzioni – magari passate inosservate perché uscite a ridosso di grandi nomi – possano farsi scoprire da tutti i nostri lettori.

La selezione viene operata in base al mese di pubblicazione della nostra recensione e questa non è una classifica. Inoltre, il solo voto numerico non è un parametro per essere selezionato: potreste trovare in questa rubrica anche videogiochi che non hanno una valutazione altissima (perché magari non sono riusciti a eccellere nei loro sistemi di gameplay), ma che si sono fatti notare per le loro unicità.

Senza ulteriori indugi, ecco a voi i dieci migliori giochi di ottobre, presentati senza un ordine particolare.

I migliori giochi di ottobre 2022

Mario+Rabbids: Sparks of Hope

Piattaforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Uscita : 20 ottobre 2022

: 20 ottobre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 9.1/10

Apriamo la nostra selezione del mese con una delle esclusive Nintendo Switch più attese dell’anno, Mario+Rabbids: Sparks of Hope. Il primo capitolo di questo improbabile cross-over targato Ubisoft aveva saputo conquistare inaspettatamente i cuori di tutti gli appassionati Nintendo, dunque le aspettative intorno a questo sequel erano piuttosto alte.

Fortunatamente, questo secondo capitolo non si è limitato a confermare quanto di buono fatto dal precedessore, ma lo ha migliorato praticamente sotto ogni aspetto con nuove idee e meccaniche, come vi abbiamo segnalato nella nostra recensione. Insomma, un titolo da non perdere assolutamente (e potete averlo al prezzo più vantaggioso grazie ad Amazon), soprattutto per chi ha divorato il primo episodio a suo tempo.

Scorn

Piattaforme : PC, Xbox Series X|S

: PC, Xbox Series X|S Uscita : 14 ottobre 2022

: 14 ottobre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.5/10

Abbandoniamo le atmosfere leggere e scanzonate del Regno dei Funghi per abbracciare il mondo horror di Scorn, titolo che richiama le opere di artisti come Giger e Cronenberg, per raccontarci una storia in grado di farci riflettere sul senso ultimo della nostra esistenza.

Disponibile su PC e Xbox, questo particolare survival horror fa un largo uso di puzzle che, come vi abbiamo segnalato in sede di recensione, vi spingeranno a spremere continuamente le vostre meningi per venire a capo dei complessi enigmi proposti. Un titolo semplicemente imperdibile, criptico e suggestivo, per ogni appassionato di horror, ma non solo.

Gotham Knights

Piattaforme : PC, PS5, Xbox Series X|S

: PC, PS5, Xbox Series X|S Uscita : 21 ottobre 2022

: 21 ottobre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.2/10

Batman è riuscito a scrivere la storia dei supereroi su console grazie all’indimenticabile trilogia di Batman Arkham. Ma cosa succede quando Batman non c’è e Gotham ha bisogno di supereroi? Fortunatamente, Warner Bros. e DC Comics hanno la risposta pronta, con Gotham Knights che mette sotto le luci della ribalta diversi eroi fin troppo spesso lasciati in disparte.

Le aspettative per il gioco non erano altissime, e sicuramente non si tratta di un lavoro perfetto, ma con nostra sorpresa Gotham Knights è riuscito a convincerci (potete recuperarlo su Amazon), grazie anche alla capacità che ha avuto di differenziare gli eroi disponibili, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Batora: Lost Haven

Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Uscita : 20 ottobre 2022

: 20 ottobre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.3/10

Passiamo adesso ad un titolo tutto italiano, Batora: Lost Haven, sviluppato da Stormind Games. Il gioco è riuscito a convincerci sia per la sua storia, raccontata in modo non lineare e plasmata pesantemente dalle scelte del giocatore, sia per il suo sistema di combattimento.

Come vi abbiamo illustrato nella nostra recensione, ci sono alcuni difetti che impediscono a Batora di raggiungere valutazioni più alte, ma al netto di queste piccole imperfezioni si tratta comunque di un’opera che colpirà il cuore degli appassionati.

Bayonetta 3

Piattaforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Uscita : 28 ottobre 2022

: 28 ottobre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 9.5/10

Torniamo in territorio Nintendo Switch con un’altra esclusiva attesa ormai da anni. Bayonetta 3, nuovo frutto del sodalizio tra Nintendo e PlatinumGames, riporta in azione la strega più famosa del genere action, con lo scopo di superare le vette qualitative raggiunte con il secondo capitolo.

Senza girarci troppo intorno, Bayonetta 3 è senza dubbio il miglior titolo sfornato finora da PlatinumGames (e non è poco, per niente, quindi se volete potete correre su Amazon a recuperarlo), riuscendo a spremere sotto ogni punto di vista la console ibrida di casa Nintendo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Monorail Stories

Piattaforme : PC, Nintendo Switch

: PC, Nintendo Switch Uscita : 30 settembre 2022

: 30 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8/10

Dopo l’action esplosivo, arriviamo ora un titolo dalle atmosfere più tranquille e rilassate. Monorail Stories è infatti un racconto all’apparenza molto semplice, in grado di metterci in contatto con le emozioni e i sentimenti legati ai solitari viaggi che ormai fanno parte della quotidianità di molti.

Come potete leggere nella nostra recensione, il titolo avrebbe magari giovato di una durata più lunga, perché ci ha lasciati con l’impressione di avere ancora qualcosa da dire; nonostante qualche limite, però, consigliamo a tutti gli appassionati di avventure grafiche di lasciarsi cullare da questa piccola perla.

Victoria 3

Piattaforme : PC

: PC Uscita : 25 ottobre 2022

: 25 ottobre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.3/10

Con Victoria 3 ci rivolgiamo agli appassionati degli strategici più puri e profondi. Questa simulazione targata Paradox Interactive, ambientata nel XIX secolo, vi permetterà di scegliere tra un numero spropositato di nazioni da controllare, con un focus sugli aspetti economici e sociali della gestione dello Stato.

Nella nostra recensione vi abbiamo segnalato i molteplici passi avanti compiuti dal titolo: una UI in grado di condensare le complesse opzioni di gioco, la grafica rinnovata, la solita profondità tipica dei titoli Paradox. Insomma, se siete appassionati del genere si tratta di un’uscita da non lasciarsi sfuggire.

Signalis

Piattaforme : PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Uscita : 27 ottobre 2022

: 27 ottobre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8/10

Chiudiamo la carrellata di questo mese tornando ancora una volta all’horror, sviluppato qui in una chiave molto diversa. Signalis è infatti un omaggio ai survival horror vecchia scuola, che riesce a non essere soltanto un richiamo nostalgico, presentando anzi una sua evidente e valida originalità.

Tra gli elementi che ci hanno colpiti, come potete leggere nella nostra recensione, ci sono sicuramente la narrativa, sempre coinvolgente ed incalzante, e gli enigmi, che presentano il giusto tasso di sfida e riescono a stupire in un genere in cui non è facile proporre puzzle mai visti.

Questa è la nostra selezione dei migliori giochi di ottobre 2022. Ci sono sicuramente molti altri titoli meritevoli usciti nel corso del mese, dunque vi invitiamo a spulciare il nostro archivio di recensioni per scoprire qualcos’altro che potrebbe fare al caso vostro.

Per il momento, non ci resta che darvi appuntamento al prossimo mese, con la presentazione dei migliori giochi di novembre 2022.