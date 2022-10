Dal momento che la quantità di videogiochi che si affacciano sul mercato è sempre più corposa, abbiamo deciso di lanciare una nuova rubrica in cui vi aiutiamo a non perdere quelli che sono i migliori giochi del mese.

In questo articolo, di mese in mese, vi proporremo quelli che sono i videogiochi migliori che abbiamo preso in analisi nelle settimane precedenti, in modo che anche delle piccole produzioni – magari passate inosservate perché uscite a ridosso di grandi nomi – possano farsi scoprire da tutti i nostri lettori.

La selezione viene operata in base al mese di pubblicazione della nostra recensione e questa non è una classifica. Inoltre, il solo voto numerico non è un parametro per essere selezionato: potreste trovare in questa rubrica anche videogiochi che non hanno una valutazione altissima (perché magari non sono riusciti a eccellere nei loro sistemi di gameplay), ma che si sono fatti notare per le loro unicità.

Senza ulteriori indugi, ecco a voi i dieci migliori giochi di settembre, presentati senza un ordine particolare.

I migliori giochi di settembre 2022

The Last of Us Parte I

Piattaforme : PS5

: PS5 Uscita : 2 settembre 2022

: 2 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 9.6/10

Partiamo con uno dei titoli che più ha fatto parlare di sé: The Last of Us Parte I è un remake di cui forse non tutti sentivano il bisogno, ma come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione non bisogna valutare tanto l’operazione di marketing quanto la bontà del titolo in sé.

E The Last of Us Parte I è ancora il capolavoro uscito originariamente su PlayStation 3, presentato adesso nella sua versione definitiva. Per chi ancora non lo avesse giocato, recuperarlo è praticamente d’obbligo (potete trovarlo al miglior prezzo disponibile su Amazon).

Splatoon 3

Piattaforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Uscita : 9 settembre 2022

: 9 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.5/10

Nonostante sia una delle IP più giovani di Nintendo, Splatoon ha saputo conquistarsi in fretta una larghissima schiera di appassionati, grazie anche ad una continua evoluzione offerta dagli episodi finora usciti.

Splatoon 3, di cui vi abbiamo parlato a lungo nella nostra recensione, è senza dubbio il miglior capitolo uscito finora, e farà la gioia di tutti gli amanti della serie e, più in generale, di coloro che amano gli shooter competitivi. Potete scoprire tutto, ma davvero tutto sul gioco nella nostra enorme enciclopedia dedicata.

Sicuramente il supporto al titolo durerà a lungo, dunque il nostro consiglio è quello di recuperarlo (lo trovate su Amazon) per godervi le battaglie online fin da subito.

Wayward Strand

Piattaforme : PC, PS4, PS5, XSX, Xbox One, Switch

: PC, PS4, PS5, XSX, Xbox One, Switch Uscita : 15 settembre 2022

: 15 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.5/10

Una delle esperienze narrative più belle che abbiamo avuto modo di provare quest’anno è sicuramente Wayward Strand. In questa toccante avventura impersoneremo una bambina a bordo di un ospedale volante, dove avremo modo di fare la conoscenza di tutti gli anziani degenti, ciascuno con la sua storia da raccontare.

Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che Wayward Strand è un gioco che ci ricorda quanto è prezioso il tempo che abbiamo e quanto le persone anziane possano avere da raccontare, se solo trovano la giusta persona ad ascoltarle. Un gioco che dovrebbe essere almeno provato da tutti, per uscirne anche un po’ migliori.

I Was a Teenage Exocolonist

Piattaforme : PC, PS4, PS5, Switch

: PC, PS4, PS5, Switch Uscita : 25 agosto 2022

: 25 agosto 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8/10

Un’altra avventura narrativa, dal taglio decisamente diverso ma non per questo meno pungente. I Was a Teenage Exocolonist è stata una delle sorprese di settembre: impersoneremo i panni di un protagonista nato proprio durante il viaggio verso una colonia spaziale, esplorando i dieci anni più complessi della sua vita, quelli che portano dall’infanzia all’età adulta.

Il gioco tratta tematiche complesse e profonde, esplorando le relazioni tra i personaggi, i loro amori, le loro gioie ed anche le loro perdite. Si tratta di un’avventura dalla grande mole di testi, altamente rigiocabile grazie anche alla presenza di ben 29 finali: un must per tutti gli amanti del genere ma non solo. Leggete la nostra recensione per saperne di più.

Return to Monkey Island

Piattaforme : PC, Nintendo Switch

: PC, Nintendo Switch Uscita : 19 settembre 2022

: 19 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.5/10

Dopo anni di assenza dalle scene, Guybrush Threepwood torna sulle scene con Return to Monkey Island, il primo episodio della serie diretto da Ron Gilbert dai tempi dello storico Monkey Island 2. Le aspettative degli amanti del genere erano alte, complice anche il lungo tempo passato dall’ultimo capitolo.

Per fortuna, il gioco non ha deluso le aspettative; come vi abbiamo detto nella nostra recensione, si tratta di un’avventura grafica che, al netto di alcuni limiti, riesce a riportare in auge le avventure grafiche in stile anni ’90, per la gioia di vecchi e nuovi giocatori. Un recupero obbligatorio per tutti gli appassionati.

Gerda: A Flame in Winter

Piattaforme : PC, Nintendo Switch

: PC, Nintendo Switch Uscita : 1 settembre 2022

: 1 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.5/10

Sebbene la Seconda guerra mondiale sia stata raccontata molte volte anche in ambito videoludico, possiamo dire che Gerda: A Flame in Winter è uno degli esempi più riusciti in questo senso. A metà tra avventura grafica e RPG, il gioco ci mette nei panni di una ragazza danese di origini tedesche, che negli anni della guerra si ritrova combattuta tra le sue due radici.

Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, Gerda cerca di farci capire che cosa la guerra ha significato anche per i civili, mettendoci continuamente di fronte a scelte difficili, in cui non ci sarà mai un vincitore ma solamente sconfitti. Un titolo da provare assolutamente per provare a comprendere l’angoscia di chi la guerra l’ha vissuta.

FIFA 23

Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch

: PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch Uscita : 30 settembre 2022

: 30 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8/10

Spezziamo il filone di avventure narrative con FIFA 23. Lo sportivo di EA meriterebbe una menzione già solo per il fatto di rappresentare la fine del lungo sodalizio tra il colosso statunitense e la FIFA, ma non mancano anche numerosi meriti, che vi abbiamo segnalato nella nostra recensione.

In attesa della (probabile) rivoluzione calcistica attesa per il prossimo anno, FIFA 23 (potete ovviamente recuperarlo già da ora su Amazon) si pone come un passo indietro sul fronte simulativo, in favore di un approccio più arcade che scontenterà alcuni fan ma che farà sicuramente la felicità di coloro che in un titolo prediligono l’immediatezza ed il divertimento.

Metal Hellsinger

Piattaforme : PC, Nintendo Switch

: PC, Nintendo Switch Uscita : 15 settembre 2022

: 15 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 7.9/10

Metal Hellsinger è uno dei più interessanti esperimenti FPS degli ultimi tempi. Non si tratta di un gioco perfetto, come vi abbiamo sottolineato nella nostra recensione, ma lo shooter riesce comunque ad essere dannatamente divertente e, soprattutto, a proporre qualcosa di inedito.

La colonna sonora, infatti, è stata creata specificamente per il gioco da artisti del calibro di Alissa White-Gluz (nota come vocalist del gruppo Arch Enemy) e Serj Tankian (indimenticabile vocalist dei System of a Down), donando al gioco quella marcia in più che gli ha permesso di conquistarsi un posto in questa classifica.

Dorfromantik

Piattaforme : PC, Nintendo Switch

: PC, Nintendo Switch Uscita : 29 settembre 2022

: 29 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 7.8/10

Dopo i ritmi martellanti del metal, passiamo ad un gioco che fa del relax la sua parola d’ordine. Dorfromantik è un po’ strategico, un po’ puzzle game: ci troveremo infatti a costruire la nostra cittadina in un’atmosfera completamente distesa e tranquilla, ma dovremo anche tenere conto di fattori logistici che ci permetteranno di ottenere punteggi più alti, aggiungendo quindi un fattore di sfida ulteriore all’avventura.

Complice una direzione artistica particolarmente ispirata, abbiamo promosso con grande calore il gioco nella nostra recensione, sottolineando come si tratti di un’esperienza che forse non sarà per tutti, ma che sarà in grado di fare la felicità di chi è in cerca proprio di un’esperienza simile.

Valkyrie Elysium

Piattaforme : PC, PS4, PS5

: PC, PS4, PS5 Uscita : 29 settembre 2022

: 29 settembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 7.5/10

Chiudiamo la nostra carrellata con Valkyrie Elysium, titolo di Square-Enix che riporta in vita una delle IP meno conosciute del colosso nipponico. Dopo anni di letargo, infatti, la saga di Valkyrie torna con un nuovo episodio che cerca di segnare l’inizio del futuro della serie.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, non si tratta assolutamente di un titolo perfetto; ci sono molti difetti, in gran parte legati al budget allocato al progetto da parte di Square-Enix. L’ottimo battle system e la splendida colonna sonora fanno però da contraltare a questi limiti, nella speranza che questo sia solo il primo tassello del rilancio della serie.

Questa è la nostra selezione dei migliori giochi di settembre 2022. Ci sono sicuramente molti altri titoli meritevoli usciti nel corso del mese, dunque vi invitiamo a spulciare il nostro archivio di recensioni per scoprire qualcos’altro che potrebbe fare al caso vostro.

Per il momento, non ci resta che darvi appuntamento al prossimo mese, con la presentazione dei migliori giochi di ottobre 2022.