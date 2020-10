Migliori giochi horror sugli zombie per Halloween

I non-morti sono una costante dell’immaginario horror: che siano rappresentati come zombie, come infetti, come caracollanti cadaveri affamati di cervelli ancora vivi, questi esseri disgustosi ci hanno fatto compagnia in decenni di videogiochi. Per questo, sappiamo che molti di voi sono intenzionati a divertirsi ad Halloween con dei videogiochi sugli zombie.

Quali sono, però, i migliori da non lasciarsi assolutamente sfuggire, e che magari non costano una fortuna? Vediamo la nostra selezione di quelli da non perdere!

I migliori giochi horror sugli zombie

Resident Evil 2 Remake – Un classico senza tempo

Diciamoci pure la verità: il franchise Capcom è praticamente sinonimo di videogiochi horror in salsa zombie. Per questo, non possiamo che aprire la nostra selezione raccomandandovi di portare a casa Resident Evil 2 Remake: questo rifacimento del grande classico degli anni Novanta non solo è estremamente fedele al gioco originale, ma riesce anche ad attualizzarlo e renderlo ancora più intrigante e ricco, proponendovi un’esperienza terrificante in una Raccoon City che può solo vedere giorni migliori, dopo lo scoppio dell’epidemia. Una pietra miliare del genere.

The Walking Dead – Una struggente storia piena di zombie

La saga The Walking Dead firmata da Telltale Games è una fulgida dimostrazione di come anche raccontando storie ricche di zombie affamati si possa lasciare il segno nel cuore del giocatore. Nelle sue quattro stagioni seguiamo infatti le vicende della piccola Clementine, nata in un mondo popolato da zombie e chiamata a sopravvivere con le unghie e con i denti alle orribili creature che lo popolano. Un’avventura grafica in cui avete nelle mani le scelte e i destini dei protagonisti, dalla quale difficilmente vi staccherete.

Days Gone – Zombie open world

Non possiamo definirlo strettamente un horror (nel senso che non dovete aspettarvi solo le atmosfere opprimenti e soffocanti del genere), ma Days Gone ha tutte le carte in regola per finire in mezzo alla nostra selezione di videogiochi dedicati agli zombie. Nei panni di Deacon St. John, infatti, vi ritroverete a vagare per un mondo aperto dove gli assalti di terrificanti orde di creature simili ai non-morti sono all’ordine del giorno. Mentre tentate di ricostruire la vostra vita rimettendone insieme i cocci, l’obiettivo diventerà all’improvviso più semplice: tentare disperatamente di non perderla.

State of Decay 2 – Sopravvivere alle orde

Se vi piace mescolare le orde di zombie alle meccaniche da survival, dovreste indirizzarvi su State of Decay 2: questo titolo sviluppato per piattaforme Microsoft vede ondate di zombie pronte a divorare quel che resta dell’umanità. Sarete voi a dover mettere insieme i vostri simili e creare una comunità che deve fare solo una cosa: sopravvivere. Nella vostra caccia di risorse, anche cooperando con altri tre giocatori, dovrete stare attenti al costante rischio dei non-morti e soppesare bene ogni decisione che prenderete — perché in un mondo come quello di State of Decay 2, anche una virgola al posto sbagliato può rivelarsi fatale.

Resident Evil 3 Remake – Ritorno a Raccoon City

Chiudiamo la nostra selezione con coerenza rispetto all’apertura: se avete già divorato l’avventura di Leon e Claire ma volete tornare a Racoon City, dovreste assolutamente mettere le mani su Resident Evil 3 Remake. Sebbene la sua durata sia abbastanza risicata (coerentemente con il gioco originale), il titolo vi permette di rivivere lo scontro con il Nemesis con momenti molto suggestivi e qualche contenuto inedito, destreggiandovi tra decine di zombie pronti a fare la festa alla tenace Jill Valentine. Include anche la modalità di gioco multiplayer online, per divertirvi con i vostri amici (e dove potete anche impersonare Nemesis).

