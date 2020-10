I migliori giochi horror di stampo cinematografico per Halloween

Ci sono diversi elementi che possono concorrere a forgiare un’esperienza horror da ricordare: per alcuni videogiocatori si tratta dell’azione, per altri della violenza, per altri ancora della narrativa — e meglio se è una di quelle che caricano sulle spalle del giocatore il senso della responsabilità, magari con decisioni da prendere che segnano il destino dei protagonisti.

Con la sempre maggior commistione tra videogiochi e linguaggio della settima arte, non mancano i videogiochi horror di stampo cinematografico: quali sono, però, i migliori con cui divertirsi durante Halloween? Abbiamo fatto una selezione per offrirvi i nostri consigli e farvi giocare a dei titoli da ricordare durante la notte delle zucche: vediamo quali sono!

I migliori giochi horror di stampo cinematografico

Until Dawn – La scelta è nelle tue mani

Non ci sono dubbi che Until Dawn sia uno dei giochi che, più di altri, sono entrati nel cuore di chi ama gli horror di stampo cinematografico. Il lavoro di Supermassive Games si può infatti considerare come un vero e proprio dramma interattivo a tinte horror, in cui il giocatore ha nelle mani il destino dei diversi protagonisti, che sarà influenzato dalle scelte che compirà lungo il percorso. Con un cast di attori d’eccezione, tra cui Rami Malek e Hayden Panettiere, Until Dawn riesce a proporre ramificazioni della storia soddisfacenti e oculate, lasciandovi anche addosso la voglia di provare a giocare ancora per prendere decisioni differenti.

Vampyr – I dilemmi del vampiro

È il 1918 e, in una Londra funestata dalle malattie, vestite i panni di Jonathan E. Reid: siete un vampiro e, in quanto tale, avete bisogno di procurarvi quotidianamente del sangue. Il dilemma? Il fatto che siate un medico. Questa è la struttura su cui si erige Vampyr, videogioco dalle tinte cupe firmato da Dontnod Entertainment (già autori di Life is Strange), in cui dovete decidere di chi prendervi la vita, consapevoli che questo scatenerà degli effetti sulla città di cui, in teoria, avevate giurato di salvare i cittadini.

The Walking Dead – L’indimenticabile

Nata dalla fu Telltale Games, che a sua volta si ispirò alla licenza del fumetto che ha dato i natali alla serie TV, The Walking Dead è un’avventura grafica in chiave horror destinata a rimanervi nel cuore. Nel corso delle sue quattro stagioni seguirete il viaggio di Clementine, una bimba nata in un mondo popolato da zombie pronti a banchettare su quel che resta dell’umanità. La sopravvivenza della piccola dipenderà solo da coloro che tenteranno di tenerla al sicuro, e che proveranno a fare di lei la miglior persona possibile. Non vogliamo fare spoiler, ma parliamo di un viaggio che non dimenticherete presto, ideale per chi ama i videogiochi con tanti dialoghi e tante possibilità di scelta.

Call of Cthulhu – Lo stile lovecraftiano

Adattamento dell’opera di H.P. Lovecraft e del gioco di ruolo omonimo The Call of Cthulhu, Call of Cthulhu è un videogioco di ruolo con le tinte dell’horror psicologico, che vi permette di misurarvi con la Boston del 1924 mentre il veterano Edward Pierce vive degli incubi sempre più violenti e soffocanti. Chiamato a indagare sulla misteriosa scomparsa della famiglia Hawkins, Pierce scoprirà misteri inquietanti e follie indicibili.

Man of Medan – Il ritorno di Supermassive

Chiudiamo ad anello la nostra selezione: se, infatti, abbiamo ottenuto la vostra attenzione con Until Dawn, allora non dovreste lasciarvi scappare Man of Medan, firmato sempre da Supermassive Games e che segue la medesima struttura. Parliamo di un dramma interattivo horror, in cui le decisioni del giocatore decreteranno le sorti dei diversi protagonisti — in una vicenda che si dipana a partire da una spedizione svoltasi ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

