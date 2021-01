Lucasfilm Games senza limiti: abbiamo annunci da fare per circa un anno

Sono giorni caldissimi per Lucasfilm Games, la nuova etichetta sotto la quale troveremo tutti, ma proprio tutti, i prodotti videoludici nati dalle proprietà intellettuali di Lucasfilm. Da quando è stata annunciata, quest’ultima ha visto prima la presentazione del nuovo progetto di Indiana Jones firmato da Machine Games (Wolfenstein) e da Bethesda Softworks, e poi quello del nuovo Star Wars open world affidato a Massive Entertainment (The Division) e Ubisoft.

Nelle scorse ore sono arrivate anche conferme di ulteriori giochi di Star Wars firmati da EA, che pur non avendo più l’esclusiva continuerà a lavorare con il franchise. A mettere i puntini sulle i è stata direttamente Lucasfilm, con delle dichiarazioni che probabilmente faranno battere il cuore dei suoi fan di lunga data: nei piani dell’etichetta, infatti, ci sono nuovi videogiochi che siano fedeli alla tradizione e che omaggino anche le opere classiche di Lucasfilm.

Lucasfilm Games ha annunci in vista da qui a un anno

Intervenendo sul sito ufficiale di Star Wars, il vice presidente di Lucasfilm Games, Douglas Reilly, ha spiegato:

Questo è davvero il culmine di anni di preparativi, è il momento in cui veniamo fuori e diciamo ‘eccoci qui, abbiamo un nostro team, realizzeremo un sacco di grandi giochi, e ci sono delle cose nuove che non vi aspettavate da noi e a cui stiamo iniziando a dedicarci’. Continuerà così per il prossimo anno circa: continueremo ad annunciare progetti che siano più rappresentativi dell’eredità della vecchia Lucasfilm Games, della quale vogliamo dimostrarci all’altezza.

Parte di quell’eredità è stata sicuramente incarnata subito dal ritorno di Indiana Jones, ma a questo punto rimaniamo in attesa di scoprire quali siano gli altri giochi in cantiere per Lucasfilm Games – e con quali altri grandi partner nell’industria, considerando che per ora sono già state confermate Bethesda, Ubisoft e ovviamente Electronic Arts.

Rimanete sulle pagine di SpazioGames per scoprire tutte le novità appena saranno annunciate.