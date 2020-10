I migliori gadget Xbox | Ottobre 2020

A poche settimane dal debutto ufficiale di Xbox Series X, l’interesse e l’amore per il marchio da gaming di casa Microsoft sono ormai alle stelle: la nuova console si promette la più potente tra quelle di prossima generazione, forte anche dell’offerta ludica abbondante del servizio Xbox Game Pass. In attesa del suo arrivo, allora, vediamo quali sono i migliori gadget che un fan di Xbox può aggiungere alla sua collezione per dar prova del suo amore per la casa di Halo e compagni.

I migliori gadget Xbox

Lampada ufficiale Xbox – Per illuminare la vostra postazione

Se siete fan accaniti di Xbox, illuminare la vostra postazione con la lampada ufficiale dedicata al brand Microsoft è un’operazione praticamente irrinunciabile. Realizzata in una forma circolare che richiama la “X” che distingue console e accessori Xbox, questa lampada è dotata di un piedistallo trasparente che vi consente di sistemarla sulla vostra scrivania; si tratta, però, di un supporto rimovibile che vi permette, in alternativa, di fissare la lampada anche contro una parete. Realizzata su licenza ufficiale, funziona con due pile AA (non incluse) o attraverso alimentazione USB.

» Clicca qui per acquistare la lampada ufficiale Xbox

Tazza da viaggio ufficiale Xbox – Per non rinunciare a Xbox neanche fuori casa

Una tazza da viaggio, peraltro termica, può essere sempre un’ottima compagnia per le proprie scorribande, che si tratti di spostamenti fatti per puro piacere — come una vacanza — o di trasferimenti dovuti al lavoro o alla scuola. Se amate i videogiochi, un’ottima scelta è rappresentata dalla tazza termica da viaggio ufficiale Xbox: riutilizzabile e dotata di custodia in silicone, questa tazza vi permette di tenere le bevande calde, facendovi godere una cioccolata o del caffè nell’arco della vostra giornata. Con una capienza di 450ml, la tazza ha un resistente corpo in acciaio e un design caratterizzato dagli accenti verdi, il colore simbolo di Xbox.

» Clicca qui per acquistare la tazza da viaggio ufficiale Xbox

Quaderno luminoso ufficiale Xbox – Per sorprendere tutti

Si possono trovare quaderni dedicati a marchi di ogni genere, ma quanti quaderni luminosi vedete in giro? È il caso del quaderno ufficiale Xbox firmato da Paladone, che presenta una copertina rigida davvero unica: decorata con un motivo che richiama le avventure del mondo Xbox, tra Minecraft, Halo, Gears e Ori, presenta al centro il simbolo del marchio Microsoft che, se premuto, si illumina! All’interno potete trovare 200 pagine a righe, indispensabili per prendere appunti — ma rigorosamente con stile!

» Clicca qui per acquistare il quaderno ufficiale Xbox

Portafogli Xbox – Per uno stile da gamer, ma sobrio

State cercando un nuovo portafogli e vi piacerebbe qualcosa che richiami il vostro amore per Xbox? Il portafogli dedicato a Xbox è sicuramente la soluzione che fa per voi. Questo prodotto, pensato proprio per i fan del marchio Microsoft, vanta un design bi-fold e ha dimensioni di 85 x 110 x 20 mm. Al suo interno, completamente foderato e con reticolo, potete custodire banconote, carte di credito e documenti. All’esterno, il design nero è impreziosito dal logo e dalla dicitura Xbox — rigorosamente in tinta verde.

» Clicca qui per acquistare il portafogli Xbox

Tazza ufficiale Xbox – Per fare colazione con stile

Completiamo la nostra rassegna di gadget divertenti e irrinunciabili per un fan del marchio di Master Chief con la tazza da colazione ufficiale Xbox. Si tratta di una tazza da 300 ml con design che cambia con il calore: normalmente presenta un look prevalentemente nero, con disegni-texture a contrasto, in verde, che richiamano il controller Xbox, i suoi pulsanti il logo del marchio. Versando all’interno una bevanda calda, invece, il design si modifica, passando a una prevalenza di verde: il logo di Xbox capeggia in verticale, affiancato dal motivo del controller. Una tazza comoda, realizzata su licenza ufficiale, e bellissima da osservare mentre si trasforma.

» Clicca qui per acquistare la tazza ufficiale Xbox