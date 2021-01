I migliori gadget a tema Resident Evil | Gennaio 2021

Potranno anche venirci in mente molti nomi pensando a storiche saghe videoludiche survival horror, ma sicuramente il primo che balzerà nella testa di tutti sarà sicuramente Resident Evil. Lo storico franchise di Capcom è infatti costantemente uno dei capisaldi del genere anche oggi, nell’anno in cui ricorre il suo venticinquesimo anniversario ed in cui uscirà l’ottavo capitolo della serie, Resident Evil Village, il cui character design sta già conquistando tutti.

Trattandosi di videogiochi che ci hanno fatto spaventare, ma divertendoci allo stesso tempo come solo un videogioco è in grado di fare, non deve certamente sorprenderci l’esistenza di diversi gadget, realizzati principalmente per i più grandi fan della serie.

Esistono tanti gadget unici e particolari, tra cui anche un divertente gioco da tavolo!

In occasione dell’imminente uscita dell’ottavo capitolo principale della serie, abbiamo dunque pensato di elencarvi quelli che attualmente riteniamo i migliori gadget a tema Resident Evil. In questa rubrica, che aggiorneremo costantemente in base alle nuove uscite ed alla disponibilità attuale di Amazon, vi elencheremo dunque diversi e interessanti prodotti, offrendo anche la miglior varietà possibile per cercare di accontentare tutti i gusti.

I migliori gadget a tema Resident Evil

Il gioco da tavolo di Resident Evil 2

Per rivivere la storica seconda avventura

Grazie a questo incredibile gioco da tavolo realizzato su licenza potrete rivivere le stesse sensazioni di ansia che procurava il secondo capitolo della serie, anche insieme ai vostri amici. Nel gioco da tavolo di Resident Evil 2, realizzato da Steamforged Games, fino a 4 giocatori potranno prendere il controllo dei personaggi principali del gioco, Claire, Leon, Ada e Kendo, e sfuggire alle minacce della terribile Raccoon City. Si tratta di un gioco co-operativo in cui ognuno avrà delle particolari abilità uniche, dove lavorare insieme sarà fondamentale per sfuggire ai temibili zombie. Un gioco assolutamente divertente e consigliato ai più grandi fan di Resident Evil 2.

» Clicca qui per acquistare il gioco da tavolo di Resident Evil 2

L’action figure di Leon Kennedy

Per i fan del personaggio

Leon Kennedy è diventato velocemente uno dei protagonisti più amati della serie, anche e soprattutto grazie alla sua apparizione in Resident Evil 4, uno dei capitoli più amati di tutto il franchise. L’action figure di Leon Kennedy, ispirata alla sua apparizione in Resident Evil 2, è una fedele, ed economica, replica del personaggio da 32 cm e realizzata con materiali di alta qualità ed ecocompatibili. Dato anche l’eccellente rapporto qualità/prezzo, si tratta di una statuina che consigliamo ai più grandi fan di uno dei personaggi più iconici del franchise, in grado di arricchire adeguatamente la vostra stanza.

» Clicca qui per acquistare l’action figure di Leon Kennedy

Il Funko Pop Vinile del Licker

Per chi ama gli zombie

Pensate che avere un eroe nella vostra stanza sia troppo banale e preferite ravvivare la vostra camera con uno degli zombie della serie? Nessun problema, vi suggeriamo il Funko Pop Vinile del Licker, la creatura introdotta per la prima volta su Resident Evil 2. Si tratta di un’ottima rappresentazione di uno dei nemici più riconoscibili della serie, grazie al vinile di alta qualità ed a colori estremamente vivaci. Considerando che si tratta di un prodotto uscito diversi anni fa, e dunque oggi molto difficile da reperire, non va sottovalutato nemmeno l’attuale prezzo a cui viene proposto, che ci spinge a consigliarvi di recuperare questo gadget il prima possibile.

» Clicca qui per acquistare il Funko Pop Vinile del Licker



La T-Shirt della Umbrella Corporation

L’abbigliamento per i fan della saga

Ogni saga che si rispetti viene rappresentata da almeno una T-Shirt a tema, trattandosi di gadget particolarmente apprezzati dai fan perchè in grado di esprimere al meglio la nostra personalità e mostrare a tutti le nostre passioni. E se siete fan di Resident Evil, il modo migliore per mostrarlo è sicuramente indossare la T-Shirt della Umbrella Corporation, una semplice ma elegante maglietta nera con il logo della famosissima azienda. Realizzata al 100% in cotone e disponibile in tantissime taglie, questo capo d’abbigliamento farà sicuramente la gioia di tutti gli appassionati.

» Clicca qui per acquistare la T-Shirt della Umbrella Corporation



Il distintivo della S.T.A.R.S.

Per chi vuole entrare a far parte delle forze speciali

La Special Tactics And Rescue Service era la divisione scelta delle forze speciali della polizia di Raccoon City in cui presero parte anche Chris e Jill, e perciò entrata nell’immaginario dei fan storici della serie. Per questo motivo, il distintivo della S.T.A.R.S. è un’idea regalo decisamente azzeccata e ben realizzata, per tutti coloro che abbiano immaginato anche solo una volta di potersi trovare al loro posto. Realizzata in lega di zinco, si tratta di una fedele riproduzione del distintivo utilizzato dagli agenti della serie e facilmente indossabile. Un gadget economico ma ben realizzato.

» Clicca qui per acquistare il distintivo della S.T.A.R.S.

Le chiavi di Resident Evil 2

Per i fan del secondo capitolo

Questo accessorio è probabilmente il più particolare della nostra collezione e dedicato a tutti quanti abbiano amato il secondo capitolo della saga, in particolare il remake uscito nel 2019. Le chiavi di Resident Evil 2 sono infatti ispirate alle chiavi di Picche, Quadri, Cuori e Fiori che è possibile trovare all’interno del gioco. Realizzate in lega di zinco al 100%, possono essere utilizzate sia come ciondoli o all’interno di un portachiavi. O semplicemente essere esposte nella vostra stanza, per dimostrare con questo gadget di ottima qualità il vostro amore per la serie.

» Clicca qui per acquistare le chiavi di Resident Evil 2



Il portafoglio della U.B.C.S.

Per tenere al sicuro i vostri documenti

Se avete bisogno di assicurarvi che i vostri documenti più preziosi siano ben custoditi, ma allo stesso tempo volete dimostrare di essere fan di Resident Evil, il portafoglio della U.B.C.S. potrebbe essere l’acquisto che fa al caso vostro. Realizzato in pelle sintetica e dal design pieghevole, al suo interno potremo trovare cucita la scritta Umbrella Biohazard Countermeasure Service, mentre all’esterno sarà in bella vista il logo dell’associazione. L’avvertenza che ci sentiamo di darvi è che a causa del particolare design non ha abbastanza spazio per custodire i vostri soldi, ma la carta d’identità e tutti gli altri documenti più importanti saranno sempre al sicuro ed a portata di mano.

» Clicca qui per acquistare il portafoglio della U.B.C.S.