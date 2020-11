I migliori gadget a tema The Legend of Zelda | Novembre 2020

Nintendo è sicuramente una delle aziende videoludiche leader del mercato non solo passato ma odierno. La bravura di questa compagnia è stata infatti quella di sapersi reinventare costantemente, realizzando brand storici ed entrati nel cuore dei videogiocatori di tutto il mondo. Tra questi riteniamo impossibile non citare The Legend of Zelda, la serie fantasy che fin dalla sua creazione ha conquistato davvero tutti, ispirando anche tante altre compagnie a cercare di rubare i segreti del suo successo.

Il coraggioso eroe Link, la saggia principessa Zelda ed il potente antagonista Ganon sono infatti entrati nell’immaginario collettivo, così come alcuni elementi chiave della serie come la Triforza e la mitica Master Sword.

Esistono molti gadget che riproducono gli oggetti più iconici della serie.

Un mondo meraviglioso e di enorme successo che, come spesso capita in questi casi, ha anche generato una serie davvero dettagliata di diversi prodotti a tema. In occasione dell’imminente uscita di Hyrule Warriors: L’era della Calamità, lo spin-off/prequel musou di Breath of the Wild, abbiamo dunque deciso di elencarvi quelli che riteniamo essere i migliori gadget a tema The Legend of Zelda. La nostra selezione tiene conto di tutte le diverse categorie di prodotti che potrebbero interessare ai fan e sarà costantemente aggiornata in base alla disponibilità di Amazon, il portale web da noi scelto per la sua serietà ed ampia disponibilità di articoli ai migliori prezzi sul mercato.

I migliori articoli a tema The Legend of Zelda

L’artbook di Breath of the Wild

Un oggetto immancabile nella collezione di ogni fan che ha amato Breath of the Wild è sicuramente l’artbook ufficiale del gioco. Questo prodotto include più di 300 pagine ed illustrazioni provenienti dal capolavoro di Nintendo, oltre ad includere una sezione che spiega dettagliatamente la storia del regno di Hyrule ed interviste con gli sviluppatori chiave del gioco. L’artbook di Breath of the Wild include illustrazioni non solo riguardanti il gioco base, ma anche relative ai DLC del titolo.

» Clicca qui per acquistare l’artbook di Breath of the Wild

Il salvadanaio di The Legend of Zelda

Aprire un forziere nei giochi della serie è sempre uno dei momenti più entusiasmanti, soprattutto per la speranza di riuscire a trovare un oggetto particolarmente utile per la nostra avventura. Con questo prodotto, anche noi potremo mettere al sicuro le nostre piccole fortune in un modo decisamente simpatico ed ispirato alla serie. Il salvadanaio di The Legend of Zelda ha infatti l’aspetto di uno dei mitici forzieri della serie ed è perfetto non solo per arredare la nostra cameretta, ma anche per tenere al sicuro tutti i nostri risparmi. E magari sentirci come se avessimo trovato tante rupie, una volta recuperati i nostri soldi.

» Clicca qui per acquistare il salvadanaio di The Legend of Zelda

L’ocarina del tempo di Ocarina of Time

Ocarina of Time è sicuramente uno dei titoli più apprezzati della serie. Il titolo uscito su Nintendo 64 ha segnato una netta rivoluzione nel modo di concepire i titoli di The Legend of Zelda, grazie alle ambientazioni 3D per l’epoca davvero rivoluzionare. L’ocarina del tempo di Ocarina of Time è dunque un oggetto a cui gli appassionati del titolo sono particolarmente affezionati, che oggi hanno la possibilità di portare a casa ed esporre una replica davvero convincente e ben realizzata dell’importante compagno di avventure. E sì, potrete anche suonarla, anche se forse non sarete in grado di riavvolgere il tempo.

» Clicca qui per acquistare l’ocarina del tempo di Ocarina of Time

Le cuffie gaming di The Legend of Zelda

Se siete appassionati della serie, perchè non dimostrarlo anche utilizzando dei prodotti per il gaming brandizzati? L’interessante prodotto che vi proponiamo in questa occasione non è altro che la Zelda Edition delle ASTRO Gaming A10, un accessorio realizzato da una delle migliori compagnie presenti sul mercato delle cuffie da gioco. Le cuffie gaming di The Legend of Zelda sono cablate con jack da 3,5 mm, sono confortevoli e possiedono un comparto audio eccezionale, il tutto unito ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. La confezione include inoltre un adattatore per chat realizzato indicativamente per l’app smartphone di Nintendo Switch Online, così da poter chattare facilmente con tutti i vostri compagni di avventure.

» Clicca qui per acquistare le cuffie gaming di The Legend of Zelda

Il controller di The Legend of Zelda

State cercando un controller per Nintendo Switch che riesca a farvi esprimere tutta la vostra passione per la serie The Legend of Zelda? Allora non guardate oltre, e prendete in seria considerazione l’Horipad, un controller realizzato su licenza Nintendo e che ha davvero poco da invidiare al Pro Controller ufficiale. Il controller di The Legend of Zelda possiede un’impugnatura testurizzata per avere una presa sempre salda, un’autonomia da 15 ore e perfino giroscopio ed accelerometro integrati. Se state cercando quindi un controller alternativo ma di qualità, di sicuro questo articolo non vi deluderà.

» Clicca qui per acquistare il controller di The Legend of Zelda

Lo zerbino di The Legend of Zelda

Ogni padrone del proprio castello – o di una più modesta abitazione – deve poter essere accogliente verso i propri ospiti. Per i più grandi appassionati di The Legend of Zelda, con questo zerbino ufficiale si potrà mandare fin da subito un messaggio molto chiaro. Lo zerbino di The Legend of Zelda è un prodotto resistente, dalle dimensioni di 40 x 60 cm e che mostra un’illustrazione della Grande Chiave, l’oggetto che nella serie serve per accedere alle stanze dei boss. Senza di esso, dunque, nessuno potrà entrare nella vostra magione. A meno che non sia stato invitato, si intende.

» Clicca qui per acquistare lo zerbino di The Legend of Zelda

Il taccuino di Breath of the Wild

Un altro accessorio che gli appassionati di Breath of the Wild non possono farsi scappare è questo particolarissimo taccuino, ispirato dal capolavoro Nintendo. Questo prodotto possiede dimensioni generose di 29 x 1.3 x 21 cm e la sua forma richiama perfettamente la mitica tavoletta Sheikah. Il taccuino di Breath of the Wild non è solo perfetto per disegnare e prendere appunti, ma è anche un simpaticissimo gadget da esporre orgogliosamente. Un elegante accessorio da non farsi assolutamente scappare.

» Clicca qui per acquistare il taccuino di Breath of the Wild

La borraccia di The Legend of Zelda

Quando ci si trova fuori pronti per una nuova avventura, è normale potersi sentire assetati. Ai fan della serie più avventurosi – o semplicemente più assetati – abbiamo pensato di proporre questo prodotto davvero unico, realizzato su licenza ufficiale. La borraccia di The Legend of Zelda è realizzata in acciaio inox a doppia parete ed è tappezzata di meravigliose illustrazioni a tema. Potrà facilmente contenere fino a 470 ml della tua bevanda preferita. Magari il vostro drink preferito non sarà efficace come le mitiche pozioni della serie, ma con questo elegante articolo sarete comunque in grado di tornare facilmente in forze e pronti per una nuova battaglia.

» Clicca qui per acquistare la borraccia di The Legend of Zelda

La custodia Switch di Breath of the Wild

Avete bisogno di una custodia per poter proteggere facilmente la vostra Nintendo Switch? Allora perchè non pensare a prenderne una con il tema della vostra serie preferita. Questo prodotto in particolare è ispirato alla tavoletta Sheikah di Breath of the Wild, con una colorazione marroncina in grado di catturare subito l’attenzione di chiunque la osservi. La custodia Switch di Breath of the Wild è realizzata in silicone EVA, ideale per rendere il prodotto resistente, morbido ed evitare che la vostra console possa subire danni. La sua tasca interna vi permetterà inoltre di includere altri accessori fondamentali, come joy-con e cavetteria varia.

» Clicca qui per acquistare la custodia Switch di Breath of the Wild

Il porta cartucce di The Legend of Zelda

Se invece cercate un modo più simpatico per tenere al sicuro le vostre schede di gioco, la vostra soluzione ideale è un porta cartucce a tema. Questo prodotto dalla forma cubica con motivi ispirati alla serie The Legend of Zelda è piccolo, compatto e resistente. Il porta cartucce di The Legend of Zelda è realizzato in materiale ABS ed è in grado di tenere al sicuro ben 16 giochi. Un’idea originale e divertente per portare sempre con voi i vostri giochi preferiti.

» Clicca qui per acquistare il porta cartucce di The Legend of Zelda

La t-shirt di The Legend of Zelda

Ormai è sempre più facile riuscire a trovare capi d’abbigliamento disegnati appositamente per i gamer. Trattandosi di una delle serie più famose, non poteva certo mancare anche una maglietta dedicata a The Legend of Zelda. Questo prodotto è realizzato su licenza ufficiale ed è in cotone al 100%. La t-shirt di The Legend of Zelda rappresenta un bellissimo motivo riguardante la Triforza su sfondo nero ed è disponibile in diverse taglie, dalla S fino ad arrivare alla 3XL.

» Clicca qui per acquistare la t-shirt di The Legend of Zelda

Il peluche di The Legend of Zelda

Il design unico dello scudo utilizzato dall’eroe Link ha permesso a questo oggetto di venire immaginato da diverse generazioni di giocatori. Se siete anche voi appassionati della serie, perchè non decorare la vostra stanza con questo interessante prodotto? Il peluche di The Legend of Zelda è infatti un morbidissimo cuscino a forma di scudo, largo ben 40 cm. Potrete non solo usarlo per decorare la stanza, ma anche impugnarlo voi stessi grazie ad un apposito gancetto presente sul retro. Un gadget morbido e divertente, perfetto per i fan di qualunque genere ed età.

» Clicca qui per acquistare il peluche di The Legend of Zelda

La Master Sword di The Legend of Zelda

Ogni eroe ha bisogno della sua arma per sconfiggere il male, e nel caso di Link si tratta della leggendaria Master Sword. Ora anche voi potrete impugnarla facilmente, grazie a questo prodotto pensato principalmente per i costumi a tema. La Master Sword di The Legend of Zelda è realizzata con schiuma di poliuretano e PVC. Possiede delle dimensioni complessive molto generose ed un design molto fedele all’originale, rendendola dunque un oggetto da collezione a buon prezzo.

» Clicca qui per acquistare la Master Sword di The Legend of Zelda

Il portafoglio di The Legend of Zelda

I portafogli sono oggetti indispensabili nella vita di tutti i giorni, dunque perchè non approfittarne e portare con noi un po’ della nostra passione? Il portafoglio di The Legend of Zelda è un prodotto molto elegante e di qualità, con colorazioni richiamanti la tunica verde di Link ed un logo raffigurante la Triforza. All’interno l’articolo è interamente foderato e sarà in grado di conservare perfettamente tutti i vostri soldi. A patto che non usiate le rupie come moneta di scambio.

» Clicca qui per acquistare il portafoglio di The Legend of Zelda

Il portachiavi di The Legend of Zelda

Se volete invece tenere al sicuro le vostre chiavi con un simpatico prodotto, vi occorrerà sicuramente un portachiavi a tema. Il portachiavi di The Legend of Zelda che vi proponiamo raffigura lo scudo di Hylia: si tratta di un prodotto ufficiale e realizzato in morbidissima gomma. Si tratta di un articolo economico, comodo da utilizzare e perfetto per ogni fan della serie che si voglia distinguere. E poi, quale accessorio è meglio di uno scudo per difendere qualcosa che ci sta a cuore?

» Clicca qui per acquistare il portachiavi di The Legend of Zelda

La lampada di The Legend of Zelda

La luce proveniente da questa lampada forse non spazzerà via il male, ma di sicuro servirà ad illuminare la vostra stanza con un gadget davvero ben curato. La lampada di The Legend of Zelda è un prodotto su licenza ufficiale che raffigura la leggendaria Master Sword e può essere alimentata sia attraverso un cavo USB che con tre batterie AA. Grazie alla sua classe di efficienza energetica A, si tratta di un prodotto conveniente ed ideale per i più grandi fan della serie.

» Clicca qui per acquistare la lampada di The Legend of Zelda

La tazza di The Legend of Zelda

Esistono mugs ispirate a tantissime serie di spicco, dunque non poteva mancarne almeno una ispirata a questa bellissima serie. La tazza di The Legend of Zelda è ispirata al primo gioco NES, ed include le famose prime frasi pronunciate nel titolo, con una simpatica variante sul tema: “It’s dangerous to go alone, drink this”. In fondo, non dovremo prendere alcuna spada per sconfiggere i nemici, ma solo bere la nostra bevanda preferita. Questo articolo è un prodotto ufficiale ed ideato per essere utilizzato anche al microonde e per essere lavabile in lavastoviglie.

» Clicca qui per acquistare la tazza di The Legend of Zelda

Il carillon di The Legend of Zelda

Possiamo certamente dire che il tema principale di The Legend of Zelda è uno dei più iconici e belli di tutta la scena videoludica. Se la pensate anche voi così, questo prodotto potrebbe interessarvi particolarmente. Il carillon di The Legend of Zelda è realizzato in legno e vi basterà girare la maniglia per riprodurre l’iconica melodia della serie. Si tratta di un articolo originale, piccolo, leggero e facile da trasportare. Potrebbe anche essere un’idea regalo molto interessante.

» Clicca qui per acquistare il carillon di The Legend of Zelda

Il bijoux di The Legend of Zelda

A proposito di idee regalo, i gioielli a tema funzionano sempre per fare contento qualcuno che si ama. Il bijoux di The Legend of Zelda è un braccialetto lungo 20 cm che include dieci diversi ciondoli ispirati alla serie, come l’ocarina del tempo o la maschera di Majora. Realizzato in una lega resistente con rifiniture in argento ed ottone, questo particolare gadget sarà in grado di fare la felicità di qualsiasi giocatore e giocatrice.

» Clicca qui per acquistare il bijoux di The Legend of Zelda

La sveglia di The Legend of Zelda

Ogni eroe ha bisogno di potersi svegliare con i giusti tempi per essere sempre in forma ed una sveglia può sempre aiutare a farlo. La sveglia di The Legend of Zelda è un prodotto ufficiale che raffigura la mitica Triforza e che emette suoni proveniente dal gioco A Link to the Past. Presenta uno schermo LCD con retroilluminazione ed è alimentata tramite cavo USB. Un prodotto dallo stile inconfondibile ed adatto a fan di tutte le età.

» Clicca qui per acquistare la sveglia di The Legend of Zelda