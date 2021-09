I migliori gadget a tema Matrix | Settembre 2021

L’arrivo del trailer di Matrix Resurrection (lo avete già visto?) ha riacceso in molti l’amore per questo storico film il cui primo capitolo risale niente di meno che nel 1999. Se lo avete visto al cinema la prima volta probabilmente adesso vi sentirete vecchi. A inizio 2022 è stato confermato l’arrivo al cinema del nuovo capitolo ben 18 anni dopo l’ultimo film della saga. In questo appuntamento ritroveremo nuovamente Keanu Reeves, che nonostante gli anni passati sembra sempre in gran forma, riprendere i panni di Neo. Con lui anche Carrie-Anne Moss tornata nel ruolo di Trinity.

Se volete prepararvi a dovere per accogliere il ritorno di questa storica saga cinematografica abbiamo pensato di proporvi qualche interessante gadget dedicato proprio a Matrix. Nonostante gli anni passati infatti, la saga con protagonista Keanu Reeves è sempre rimasta nel cuore di molti appassionanti di cinema e di fantascienza. Dopo avervi raccontato anche quelle volte in cui la saga diventò un videogioco, ecco dunque i migliori gadget a tema.

I migliori gadget a tema Matrix

Matrix: la collezione definitiva in Blu-Ray

Per chi vuole avere con sé tutta la saga e anche più

L’edizione definitiva della trilogia originale di Matrix, che raccoglie tutti i tre film in Blu-ray e diversi DVD con ore e ore di contenuti extra sul making of del film, interviste al cast e molto altro. Oltre al film la mega collezione contiene anche una action figure dedicata al protagonista Neo. Un gran bell’oggetto da collezione da mostrare fieri nel vostro angolo speciale.

» Clicca qui per acquistare la collezione in Blu-Ray dei film di Matrix

Il Tappetino per mouse di Matrix

Per lavorare o giocare nella matrice

Un solido tappetino per mouse e tastiera dedicato a Matrix, che ha per sfondo il famoso codice della matrice. Delle dimensioni di 900×400 mm, questo tappetino offre un grande spazio di movimento per il mouse e la possibilità di appoggiarci sopra anche la tastiera per tenerla ancorata saldamente alla scrivania. Il tappetino è facilmente lavabile e molto stabile una volta fissato sulla vostra postazione.

» Clicca qui per acquistare Il tappetino per mouse di Matrix

Il Funko Pop di Neo

L’immancabile action figure

Come prevedibile non poteva mancare il Funko Pop dedicato a Neo di Matrix. Questa famosa serie di particolari action figure, famosa tra i collezionisti, copre gran parte delle serie cinematografiche, videoludiche e fumettistiche esistenti, e tra queste non poteva mancare almeno una figure dedicata a Matrix. Questo Neo è alto circa 10 cm e potrebbe essere un regalo perfetto per qualsiasi amante della saga.

» Clicca qui per acquistare il Funko Pop di Neo

La stampa da parete di Matrix

Per ricordarvi che anche casa vostra fa parte del Matrix

Una fantastica stampa artistica dedicata a Matrix, che mostra il famoso codice verde visto nel film, da appendere in casa. Il disegno è stampato su tela bianca ed è montato su un telaio in legno di pino massiccio. L’immagine è senza bordi ed è grande ben 82×51 cm. Una bella stampa che farà una bella figura sulle vostre pareti di casa, e vi farà dubitare ogni giorno se state veramente vivendo nella realtà o in una simulazione.

» Clicca qui per acquistare la stampa da parete di Matrix

L’agenda di Matrix

Per annotare ogni volta che avrete un déjà-vu

Una perfetta agenda per ogni fan di Matrix con copertina dedicata alla famosa matrice del film, con in primo piano anche la famosa citazione della scelta tra la pillola rossa e la pillola blu. L’agenda è dotata di oltre un centinaio di pagine dove poter annotare ogni cosa che vorrete, ottima sia per il lavoro di tutti i giorni che per la scuola.

» Clicca qui per acquistare l’agenda di Matrix