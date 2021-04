Le migliori action figure sui videogiochi | Aprile 2021

Quando si è fan di una particolare opera è dura resistere al richiamo del collezionismo. Se un videogioco, una serie TV, un manga o un film hanno successo subito spuntano fuori miriadi di gadget di tutti i tipi. Tra tutti questi oggetti del desiderio, un posto speciale lo hanno le action figure, l’incarnazione in forma di statua da esporre dei nostri personaggi preferiti. Di action figure ce ne sono di tutti i tipi: piccole e semplici, super deformed, snodabili, fino a quelle più realistiche e imponenti che spesso possono arrivare a costare persino un migliaio di euro (e anche di più!).

Non è raro trovare una di queste sfarzose action figure all’interno delle svariate collector’s edition dedicate ai videogiochi più famosi. Oltre a queste però, ne esistono davvero tantissime realizzate appositamente per poter permettere ai fan di un determinato titolo di poter ammirare il proprio personaggio preferito in ogni momento della giornata.

D’altronde gli appassionati tendono a circondarsi di oggetti legati a opere che amano, dunque non c’è nulla di strano se ora invece di quadri scelti completamente a caso si predilige un poster ben fatto di una serie a cui si è affezionati. Stessa cosa per le action figure al posto di qualche soprammobile vetusto che non ha nessun particolare significato. Se dunque avete posto sulle vostre mensole e volete qualche nuova action figure ecco qualche consiglio sulle migliori action figure tratte dai videogiochi attualmente in circolazione.

Le migliori action figure sui videogiochi

Link da The Legend of Zelda: Breath of the Wild

L’eroe della leggenda

Non si può non amare The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e di conseguenza, se siete appassionati della famosa saga di Nintendo, vi farà piacere sapere dell’esistenza di questa bellissima statua dedicata a Link in versione Breath of the Wild. L’action figure è realizzata da First 4 Figures ed ha le dimensioni di 13.97 x 20.32 x 25.4 cm e il peso di 150 grammi. Oltre a Link, della stessa serie esiste anche una action figure dedicata anche alla Principessa Zelda, realizzata in maniera molto simile e di eguale bellezza. Avere esposti in salotto la coppia di protagonisti di Breath of the Wild e del futuro seguito è l’ideale per chi ogni giorno non attende altro che news sul prossimo capitolo di questa saga.

Ellie da The Last of Us: Parte II

In cerca di vendetta

The Last of Us: Parte II è stato il gioco che ha segnato il 2020 grazie a una storia mai vista prima all’interno di un videogioco. Come conseguenza dell’enorme successo ricevuto era naturale l’arrivo di alcune action figure dedicate ai personaggi. Tra le tante uscite troviamo questa dedicata a Ellie realizzata da Dark Horse. Le dimensioni della statua sono di 10.16 x 7.62 x 20.32 cm per un peso di 570 grammi. L’action figure è realizzata con estrema attenzione per i dettagli, come si può ad esempio notare nella precisione con cui è stato realizzato il tatuaggio di Ellie. Una action figure che farà la gioia di chi ha amato l’ultimo titolo di Naughty Dog.

Geralt di Rivia da The Witcher 3

Il cacciatore di mostri

Sempre da Dark Horse arriva anche l’action figure dedicata a Geralt di Rivia direttamente da The Witcher 3, uno dei RPG più amati dell’ormai passata generazione. Qui troviamo Geralt equipaggiato con uno delle armature più potenti del gioco, ossia l’Armatura dell’Orso da Gran Maestro. Ovviamente non mancano le inseparabili due spade da Witcher che Geralt si porta sempre dietro per quando deve avere a che fare con umani e mostri. La statua ha le dimensioni di 12.7 x 10.16 x 24.13 cm per un peso di 780 grammi. Se vi mancano le avventure vissute insieme al protagonista della saga videoludica creata da CD Projekt RED, avere la sua action figure a farvi compagnia può essere un buon modo per superare la nostalgia.

Reinhardt da Overwatch

Difesa assoluta

Lo sparatutto competitivo di Blizzard ha creato tantissimi personaggi davvero ben caratterizzati sia nell’aspetto che caratterialmente. Nonostante la natura prevalentemente multiplayer di Overwatch, i fan hanno sin da subito apprezzato molto i personaggi e le storie che ne narrano il background spesso mostrate tramite dei corti animati. Tra i tanti personaggi uno di quelli più apprezzati è il gigantesco Reinhardt, potente cavaliere in armatura dotato di un potente martello per combattere. Quest’action figure mette in mostra tutta la forza di Reinhardt con le sue dimensioni di 35.56 x 22.38 x 26.83 cm e un peso di ben 1.72 Kg. Il personaggio, oltre a indossare una skin alternativa alla sua armatura classica, è dotato anche del suo fido martello e del suo scudo energetico. Una action figure davvero ben fatta per chi ama questo personaggio di Overwatch.

Artorias da Dark Souls

Il camminatore dell’abisso

Artorias è indubbiamente uno dei personaggi più iconici del primo Dark Souls, sia per la sua triste storia che per il suo design davvero ben riuscito. La sua boss fight, presente nel DLC del primo capitolo resta una delle più complesse ed epiche da affrontare e molti giocatori si sono innamorati della sua bellissima armatura. I fan più accaniti potranno avere l’action figure di Artorias realizzata da Banpresto. La statua del camminatore dell’abisso ha le dimensioni di 6 x 5 x 17 cm e il peso di 100 grammi. Una perfetta action figure per omaggiare la vostra passione per la saga di From Software.

Luigi da Luigi’s Mansion 3

A caccia di fantasmi

Luigi, il fratello di Mario, è spesso bistrattato anche nei giochi Nintendo per il suo ruolo di spalla, ma quando si tratta di avere a che fare con i fantasmi, allora è lui che bisogna chiamare, nonostante resti comunque un fifone. Questa action figure realizzata da First 4 Figures prende proprio il Luigi di Luigi’s Mansion 3, un grande ritorno della versione acchiappafantasmi del fratello di Mario per Nintendo Switch. Questa statua mostra tutta la paura nell’affrontare la nuova avventura dell’idraulico dalla tenuta verde, e allo stesso tempo mostra anche tutta la sua simpatia. La statua ha le dimensioni di 14.22 x 17.78 x 22.86 cm e il peso di 500 grammi.

Sonic da Sonic The Hedgehog

Dai tempi del Mega Drive a oggi

Il porcospino blu sta ultimamente vivendo una nuova giovinezza dopo il successo del film uscito l’anno scorso e l’arrivo di un seguito previsto per il 2022. La mascotte di Sega quest’anno inoltre festeggia i 30 anni di carriera, dopo essere apparso per la prima volta nel 1991 sullo storico Sega Mega Drive. Quale modo migliore di festeggiare i 30 anni di Sonic se non con una bella action figure che lo raffigura? Questa versione di Sonic è realizzata direttamente da Sega ed ha le dimensioni di 21.84 x 19.3 x 16.76 cm con un peso di 520 grammi. Per una volta che Sonic non sfreccia a velocità supersoniche è il caso di prenderlo ed esporlo con orgoglio in casa vostra, magari con un biglietto di auguri per i suoi 30 anni.

