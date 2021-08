Xbox col tempo ha affinato l’eleganza: come sono cambiate le console di Halo

Le console in edizione limitata, spesso, ci dicono qualcosa dello stile del marchio che incarnano. Abbiamo visto scocche speciali di tutti i tipi, nel corso degli anni, e anche il mondo di Xbox non fa certo eccezione.

È solo di pochi giorni fa, alla Gamescom di Colonia, la presentazione di una speciale Xbox Series X che celebra i vent’anni di Halo e l’arrivo di Halo Infinite, proponendo per la prima volta una personalizzazione al colore nero scelto per la console di nuova generazione.

A proposito di Halo Infinite, l’appuntamento è stato fissato per il prossimo 8 dicembre, ma per il momento latitano i dettagli sulla campagna – anche se gli sviluppatori hanno spiegato il perché.

Xbox Series X di Halo Infinite

Tornando alle console, gli appassionati hanno apprezzato il design speciale di questa versione di Series X a tema Halo Infinite, che senza sconvolgere la sobrietà della piattaforma di per sé aggiunge delle venature e dei dettagli che vanno a richiamare l’universo di Master Chief. Ma è stato così anche in passato?

Non esattamente: con il passare degli anni, sicuramente lo stile di Xbox si è affinato e fatto più sobrio. Il verde che era iconico oggi è il dettaglio all’interno della grata superiore della console, mentre agli esordi veniva esibito ovunque. Anche sulla speciale prima Xbox a tema Halo, sì.

A rispolverare le vecchie edizioni speciali a tema Halo è stata proprio Microsoft, che con un tweet dall’account ufficiale Xbox ha messo una accanto all’altra le diverse console.

Every special edition Halo console throughout the years #Xbox20 pic.twitter.com/b2rcyoh2Ch — Xbox (@Xbox) August 28, 2021

Sia per Xbox che per Xbox 360 il verde è predominante, in un richiamo all’armatura inconfondibile di Master Chief.

Già dalla speciale Xbox One, invece, si è andati a puntare su toni che sfumavano il grigio, il nero e l’azzurro, con una texture esagonale proposta sia nel corpo della console che nelle impugnature del controller.

Infine, sappiamo che quelli che furono i grigi di Xbox One sono diventati i neri su Xbox Series X, l’azzurro ora è dentro la grata superiore: tornano i motivi geometrici, ma a farla da padrone per i contrasti è l’oro, in un design tono su tono che punta molto sulla sobrietà.

E che è finito subito in mano ai bagarini, perché a quanto pare non esisti davvero sul mercato fino a quando non ti rivendono a prezzi fuori di testa.

Vedremo in futuro a quali giochi saranno dedicate le prossime scocche personalizzate di Xbox Series X, e se magari arriveranno anche delle versioni speciali di Xbox Series S, per ora ferma al suo design perlato.

Questo, ovviamente, ammesso che in futuro si abbiano ancora delle console in casa: considerando il prepotente debutto di xCloud anche su console a fine anno, che consentirà di giocare su Xbox One i giochi compatibili di Xbox Series X, forse non dovremmo più darlo così per scontato.