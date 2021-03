Microsoft porta l’Auto HDR di Xbox Series X su oltre 1000 titoli PC

L’opzione Auto HDR presente su Xbox Series X|S è sicuramente una delle feature più gradite della console next-gen prodotta da Microsoft.

Si tratta di un algoritmo IA che è in grado di migliorare notevolmente le immagini di qualunque gioco presente sulla console: una rivoluzione particolarmente apprezzata da tutti gli utenti.

Uno degli esempi più pratici sono le illuminazioni davvero impressionanti generate dall’algoritmo, come ammirato ad esempio in un video comparativo di Alan Wake.

Come riportato da Video Games Chronicle, questa incredibile caratteristica è stata portata da Microsoft su oltre 1000 giochi PC che supportano DirectX 11 e 12.

Oltre 1000 titoli PC verranno supportati dall'Auto HDR, tra cui Gears 5 Hivebusters.

L’Auto HDR sta venendo testato in anteprima dagli utenti appartenenti al programma Windows Insider, come dichiarato dalla program manager Hannah Fisher nel blog ufficiale.

Per evidenziare maggiormente i benefici di questo incredibile algoritmo, Microsoft ha anche diffuso una «mappa del calore della luminanza» comparativa, che mostra la differenza su Gears 5 Hivebusters con e senza Auto HDR.

La scala dei grigi rappresenta le zone che non subiscono cambiamenti, mentre le aree colorate di arcobaleno mostrano i punti esatti in cui l’Auto HDR interviene, aumentando notevolmente la luminosità ed il dettaglio.

Il livello di dettaglio sarà dunque migliorato in maniera considerevole anche per gli utenti PC che sono in grado di testare questa funzione: in ogni caso, Microsoft ha già promesso che la feature verrà estesa ad ulteriori titoli.

Nella giornata odierna gli utenti Xbox Game Pass PC hanno avuto anche un’altra piacevole sorpresa: la versione di Nier Automata inclusa con l’abbonamento è migliore di quella acquistabile su Steam.

Gli utenti PC potranno inoltre usufruire del catalogo EA Play anche su PC: l’annuncio ufficiale è arrivato ieri ed include oltre 60 dei giochi più apprezzati della software house.