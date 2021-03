Xbox Game Pass “migliora” Nier Automata: versione PC meglio di Steam

In data odierna gli utenti Xbox Game Pass su PC hanno potuto iniziare a godersi Nier Automata, il capolavoro realizzato da Yoko Taro, ed hanno fatto una scoperta molto interessante.

Già presente infatti nel catalogo Xbox, il titolo è stato infatti aggiunto oggi su Game Pass PC insieme a tanti altri giochi che arriveranno in futuro.

Come riportato da DSOGaming, gli utenti hanno però hanno notato una gradita sorpresa, in quanto la versione PC inclusa sarebbe anche meglio del previsto.

A differenza del gioco acquistabile su Steam, Nier Automata su Microsoft Store e Game Pass si basa infatti sulla Become as Gods Edition, la versione definitiva del titolo che sistema diversi problemi.

La versione PC di Nier Automata disponibile su Game Pass è migliore di quella acquistabile su Steam.

Questo significa che Square Enix si è effettivamente sforzata di modificare a dovere la versione PC per renderla migliore, anche se attualmente non è chiaro se, e quando, questi fix arriveranno anche su Steam.

A differenza di quanto accade giocando Nier Automata su PC, la versione Game Pass sistema infatti i problemi relativi alla risoluzione grafica, offrendo dunque immagini più dettagliate ed apprezzabili, soprattutto se utilizzato in full screen.

Di sicuro è abbastanza interessante scoprire che chi gioca al titolo usando un abbonamento al momento ha a tutti gli effetti un gioco migliore rispetto a chi lo ha acquistato.

Non ci resta che aspettare e scoprire se la Become as Gods Edition sarà offerta anche agli utenti Steam, magari come upgrade gratuito per chi ha già acquistato la Game of the Yorha Edition.

Nier Automata è un gioco che include diversi segreti che hanno portato la community ad impiegare tanto tempo per scoprirli tutti: l’ultimo sarebbe stato trovato qualche mese fa e si tratta di un cheat code che permette di accedere immediatamente al finale.

Se invece siete curiosi di scoprire se il prossimo gioco della serie, Nier Replicant, è in grado di girare ottimamente sul vostro PC, date un’occhiata ai requisiti di sistema ufficiali.