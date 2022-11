Microsoft perde soldi ad ogni Xbox venduta, Phil Spencer pensa ad un rincaro

Xbox Series X|S è l’ammiraglia di Microsoft per la generazione che, tra i problemi di scorte e altro, sta vendendo in perdita.

D’altronde la sorella minore, Series S, viene venduta già di suo ad un prezzo molto competitivo (su piattaforme come Amazon) considerati gli standard.

E registra delle vendite molto buone nonostante i problemi di approvvigionamento, come dichiarato qualche tempo fa dalle fonti ufficiali.

Alle quali si aggiungono anche gli incassi di Xbox Game Pass, che stanno andando bene anche se leggermente inferiori ai risultati prefissati.

Sappiamo da sempre che le console videoludiche vengono vendute in perdita all’inizio, perché l’obiettivo è recuperare sul lungo termine.

È sempre accaduto nelle generazioni e accade ancora oggi, visto che arriva la conferma (tramite IGN US) che Microsoft sta perdendo soldi dalle vendite di Xbox Series X|S.

Phil Spencer ha parlato con il Wall Street Journal dell’andamento della console dal lancio ad oggi, svelando che la casa di Redmond perde tra i 100 e 200 dollari per ogni Xbox venduta.

Spencer ha aggiunto che, come accennavamo poco sopra, Microsoft sovvenziona il costo delle sue console con l’aspettativa che le persone spenderanno per i prodotti aggiuntivi.

Considerato che le due console vengono vendute a 499 e 299 dollari, rispettivamente Series X ed S, la cifra che viene persa ad ogni vendita è considerevole.

Per questo motivo Spencer ha anche ammesso che non potrà mantenere per sempre questi prezzi delle console, e un rincaro non è da escludere:

«Penso che a un certo punto dovremo aumentare i prezzi di alcune cose, ma visto che stiamo entrando nelle vacanze natalizie abbiamo pensato che fosse importante mantenere i prezzi tali.»

Non è detto che un aumento di prezzo delle console sia in cantiere, perché Microsoft potrebbe eventualmente decidere di aumentare i prezzi di Xbox Game Pass, o magari degli accessori.

Tra l’altro proprio il servizio in abbonamento non sta performando al massimo su console, come è stato dichiarato di recente da Microsoft.

Chissà che il 2023 non sia proprio l’anno della grande impennata di vendite, anche grazie alle esclusive che arriveranno il prossimo anno.