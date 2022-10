Xbox Game Pass sta facendo guadagnare Microsoft, ma c’è una brutta notizia

Siamo arrivati alla fine del mese di ottobre e con lei continua la proposta di giochi gratis che invaderanno giorno dopo giorno il catalogo di Xbox Game Pass, sebbene ora è il turno di una notizia che non è propriamente relativa alle offerte in corso.

Gli utenti al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) promette di offre un fine anno davvero molto interessante, grazie al rilascio di giochi di un certo peso.

Dopo che il giornalista Jeff Grubb avrebbe anticipato i piani di Xbox Game Pass per il 2023, gli occhi dei giocatori sono ancora di più puntati sul servizio della Casa di Redmond.

Ora, come riportato su ResetEra, è stato reso noto che Phil Spencer avrebbe confermato che Game Pass sta finalmente generando profitti.

Tom Warren, Senior Editor di The Verge, ha infatti pubblicato un tweet in cui conferma che Spencer ha ufficializzato il fatto che il servizio Xbox Game Pass è diventato fonte di guadagno per Microsoft.

«Phil Spencer conferma al WSJ Live che Xbox Game Pass è redditizio per Microsoft. Rappresenta circa il 15% delle entrate di gioco per Microsoft », ha reso noto Warren.

«Penso che rimarrà in quel 10-15% dei nostri ricavi complessivi, ed è redditizio per noi» ha invece dichiarato Spencer in persona.

Phil Spencer ha però affermato anche che Xbox Game Pass su console ha subito un rallentamento: «Stiamo assistendo a una crescita incredibile su PC, ma su console si è notato un rallentamento, soprattutto perché a un certo punto su quelle piattaforme si è raggiunti tutti quelli che volevano abbonarsi».

Spencer ha dichiarato anche che i prezzi di Xbox Game Pass o della console potrebbero essere aumentati in futuro: «Penso che a un certo punto dovremo aumentare i prezzi di varie cose, ma in vista di queste festività abbiamo pensato che fosse importante mantenerli bloccati».

Di recente Microsoft ha anche svelato gli effettivi guadagni di Game Pass, con il solo servizio in abbonamento che ha permesso alla casa di Redmond di incassare svariati miliardi di dollari in appena un anno.

Ma non solo: non sembra voler finire la battaglia a distanza tra Sony e Microsoft per la possibile acquisizione di Activision Blizzard da parte del gruppo Xbox (e c’entra anche Game Pass).