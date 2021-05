Xbox Game Pass saluta 6 giochi: addio ad un’esclusiva e un Final Fantasy

Microsoft ha svelato che nel mese di maggio saranno ben 6 i giochi che lasceranno Xbox Game Pass, e che questa lista comprende un Final Fantasy e un’esclusiva molto amata (anche se datata).

Il servizio in abbonamento del gigante americano ha appena annunciato come rinnoverà la sua libreria nel mese appena iniziato, ma questo comprende sfortunatamente delle fuoriuscite.

Tra i nuovi ingressi, ben 9 a maggio, troviamo se non altro titoli di un certo spessore, come Red Dead Online, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e altri ancora.

Xbox Game Pass ha superato la cifra di 22 milioni di abbonati soltanto di recente e questo vuol dire che, inevitabilmente, la domanda per nuovi titoli aumenterà sempre di più.

Ma non è tutto oro quello che luccica, ed è così che, a fronte di 9 nuovi innesti, 6 giochi sono destinati ad uscire prossimamente.

Ecco la lista appena svelata da Microsoft:

Alan Wake (Console e PC)

(Console e PC) Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC)

Dungeon of the Endless (Cloud, Console e PC)

Final Fantasy IX (Console e PC)

(Console e PC) Hotline Miami (PC)

Plebby Quest: The Crusades (PC)

Diversamente dagli scorsi mesi, la casa di Redmond ha confermato che gli addii si celebreranno tutti il 15 maggio e non a fine mese.

Com’è consuetudine, gli abbonati a Xbox Game Pass perderanno l’accesso a questi sei titoli ma potranno acquistarli entro quella data con uno sconto del 20%.

Tra le uscite più dolorose, inevitabilmente, ne dobbiamo menzionare due: Alan Wake, l’acclamata esclusiva Xbox 360 (e PC) di Remedy, e Final Fantasy IX.

Entrambi saluteranno tutte le piattaforme su cui erano arrivati, in tempi relativamente non troppo lontani e dunque in maniera abbastanza sorprendente.

Alan Wake era stato peraltro uno showcase tecnico su Xbox Series X|S, risultando uno tra i primi prodotti a sfruttare la retrocompatibilità per introdurre l’Auto HDR.

Final Fantasy IX lascia invece il catalogo di Microsoft in buone mani, dal momento che, oltre agli svariati classici della saga JRPG, è da poco giunto a destinazione anche Octopath Traveler.

Come stanno andando le cose, invece, sul servizio della concorrenza? Potete scoprirlo dando un’occhiata alla lineup dei giochi in arrivo a maggio su PlayStation Now.