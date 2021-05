xCloud di Xbox arriva anche su PlayStation?

xCloud, lanciato in Xbox Game Pass Ultimate su console e Android, è approdato di recente anche su PC Windows e piattaforma iOS.

Il servizio messo in piedi da Microsoft permette di giocare i vari titoli eseguendoli in cloud e riproducendoli così sul vostro schermo, non calcolati quindi direttamente dal PC o dallo smartphone.

Si tratta di un’idea sicuramente molto particolare, il cui utilizzo è destinato ad espandersi nel corso dei prossimi mesi.

Ora, stando a una mail trapelata a seguito del caso giudiziario Epic ed Apple, è stata portata alla luce una conversazione tra Phil Spencer di Xbox e Tim Sweeny di Epic Games.

Phil Spencer.

Nella missiva, riportata da The Verge, Spencer afferma di avere ancora speranze circa il fatto che il servizio di streaming Project xCloud di Xbox possa arrivare anche su altre console.

Vero anche che la conversazione è datata 7 agosto 2020 e suggerisce chiaramente che Microsoft aveva ancora speranze di poter portare il proprio servizio di cloud streaming su PlayStation e Nintendo, sebbene le piattaforme non siano mai state menzionate.

Non è chiaro se ad oggi, maggio 2021, l’idea di Spencer sia ancora valida, sebbene Microsoft appaia ancora piuttosto convinta che lo streaming via cloud possa funzionare nelle mani del maggior numero possibile di giocatori.

La grande domanda ora è una soltanto: Sony consentirà l’utilizzo di xCloud su PlayStation?

Al momento, il colosso giapponese non ha mostrato alcun interesse a portare PlayStation Now su Xbox, quindi è molto improbabile che accada una cosa inversa (perlomeno in tempi brevi).

Un brevetto registrato da Sony per cancellare il lag lascerebbe infatti intendere che PS Now è pronto a rispondere a xCloud, sebbene ad oggi non vi sono ancora conferme ufficiali al riguardo.

Ricordiamo anche che durante la controversia in tribunale tra Epic ed Apple è anche emerso un dettaglio interessante sulla gestione del cross-play su Fortnite in casa PlayStation.