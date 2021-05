Xbox aveva “pronosticato” l’uscita di Zelda: Breath of the Wild 2 (sbagliando clamorosamente)

Nintendo ha in serbo ancora un gran numero di giochi in arrivo prossimamente su Switch, annunciati ma non ancora mostrati nella loro forma finale.

Tra questi, il sequel del clamoroso titolo uscito al lancio della piattaforma ibrida, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, oltre a giochi di un certo calibro come Bayonetta 3 e Metroid Prime 4.

Se per quanto riguarda la nuova avventura di Samus Aran si sa ormai da tempo che lo sviluppo procede seppur molto lentamente, le date di uscita (o anche solo finestre di lancio) scarseggiano.

Vero anche che, con la presunta Switch Pro all’orizzonte, la Grande N sta con molta probabilità aspettando il momento propizio prima di lanciare le sue “bombe”.

Ora, in concomitanza con il leak della documentazione della diatriba legale tra Epic e Apple, è stato reso noto che Xbox aveva pronosticato alcune uscite della concorrenza, in questo caso proprio Nintendo.

La Casa di Redmond era pressoché certa che tra ottobre e dicembre 2020 avrebbero visto la luce The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 e Shin Megami Tensei 5.

Incredibile ma vero, nessuno dei giochi citati dalla compagnia è uscito alla fine dello scorso anno.

Anche giorni “minori” come No More Heroes 3 e Bravely Default 2 erano dati in uscita lo scorso anno, cosa che puntualmente non è accaduta.

Vero anche che il documento è datato agosto 2020, e che a causa del COVID-19 molti dei piani originali di rilascio potrebbero essere stati stravolti, oltre al fatto che alcuni errori di battitura presenti nel documento potrebbero aver “frainteso” il 2020 con il 2021.

