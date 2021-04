Microsoft, incassi record grazie al lancio di Xbox Series X

Microsoft ha diffuso pubblicamente i propri dati finanziari nel corso della scorsa notte, evidenziando in modo particolare l’attuale potenza del brand Xbox in questo momento grazie a Series X.

Dal lato opposto, anche Sony ha fatto altrettanto, evidenziando come PS5 sia riuscita ad ottenere vendite record ed a superare il lancio di PS4.

Ma anche in casa Microsoft i numeri sono stati decisamente impressionanti: come riportato anche da GameSpot, la divisione gaming ha infatti ricavato 15 miliardi di dollari quest’anno, contro i precedenti 10.3 miliardi.

I contenuti ed i servizi Xbox hanno ottenuto un aumento del ricavato del 34%: non è stato ovviamente solo merito delle vendite di giochi, ma anche e soprattutto dai guadagni ottenuti con Xbox Game Pass, che pochi giorni fa ha registrato 23 milioni di iscritti.

Ma il vero e proprio boom è avvenuto dopo il lancio di Xbox Series X|S: le vendite hardware sono infatti letteralmente esplose, facendo registrare un aumento record del 232%.

L’analista Daniel Ahmad evidenzia come gli ultimi mesi di Microsoft siano stati aiutati notevolmente dal lancio della console next-gen e dalla costante crescita di Game Pass, ormai la vera punta di diamante del mondo Xbox.

Fun Fact: Microsoft's gaming revenue over the past 12 months ending March 31, 2021 was approximately $15 billion, compared to $10.3 billion in the 12 months ending March 31, 2020.

Series X|S launch helped the past 2 quarters, as did ongoing game pass growth. https://t.co/RlzSEsUnDu

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 27, 2021