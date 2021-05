Microsoft e Bethesda all’E3 insieme: Starfield c’è (con una brutta notizia)

Microsoft e Bethesda terranno una conferenza unica all’E3 2021, come anticipato dal responsabile di Xbox Game Studios Matt Booty.

La casa di Deathloop è stata appena acquisita dal gigante di Redmond, con una comunicazione che a questo punto verrà portata avanti in simbiosi tra le due realtà.

In virtù di questa “collaborazione”, abbiamo già visto arrivare i titoli Bethesda su Xbox Game Pass con tanto di FPS Boost su Xbox Series X|S.

In futuro, alcuni giochi dell’etichetta del Maryland saranno esclusivi per le piattaforme di Microsoft, anche se non ci è dato ancora sapere quali.

In un’intervista concessa al quotidiano francese Le Figaro (via ResetEra), Matt Booty ha confermato che Bethesda e Microsoft terranno una conferenza unica, insieme.

Questo evento si terrà in poche settimane, compatibilmente coi tempi indicati dalla manifestazione ora solo digitale dell’E3 2021.

La manifestazione si terrà tra il 12 e il 15 giugno, con le conferenze che tradizionalmente precedono l’apertura dei cancelli dell’E3 ma per ora, in questo contesto così rinnovato, non sono state ancora datate.

I due player sono soliti avere conferenze ogni anno all’E3, sebbene il publisher di The Elder Scrolls abbia saltato le apparizioni pubbliche per via del COVID-19.

Il rapporto Bethesda-Microsoft e Xbox Game Pass

Microsoft non ha intenzione di toccare i servizi di publishing – marketing, vendite, comunicazione, uffici oltreoceano – e non vuole imporre i suoi team alla compagnia appena acquisita.

Gli studi che fanno parte della casa di Redmond, continua Booty, mantengono la loro indipendenza creativa e lo stesso varrà per Bethesda.

Non a caso, l’azienda americana di cui Todd Howard è l’uomo immagine sta per lanciare Deathloop di Arkane Studios in esclusiva console PS5.

In aggiunta, il responsabile di Xbox Game Studios ha spiegato che non vuole creare giochi basati su quello che potrebbe funzionare su Xbox Game Pass: non si vuole seguire il percorso di Netflix e analizzare i dati per studiare cosa fare dopo.

E Starfield?

Negli ultimi giorni, erano circolate voci relative a Starfield e ad un suo ruolo finalmente da protagonista dell’evento Bethesda all’E3 2021.

Rumors like this keep floating around but Starfield is nowhere near done, according to several ppl familiar with development. It'll be at E3 but the planned release date I've heard is way later than most people expect. Sharing this so that folks keep their expectations in check https://t.co/LVFzmX1XYu — Jason Schreier (@jasonschreier) May 20, 2021

Questi rumor parlavano inoltre di un’uscita fissata al 2021, una finestra molto ambiziosa visto quanto poco manchi alla fine dell’anno.

Intervenendo su Twitter, dopo aver sentito diverse persone coinvolte nello sviluppo, Jason Schreier di Bloomberg ha però smentito l’ipotesi di un day one fissato al 2021.

Let me make this very clear: Bethesda's plan is to tease a release date for Starfield at E3. That date is in *late* 2022. I'll leave the specifics to them. But please keep your expectations in check and refrain from sending death threats when the other rumors turn out to be false — Jason Schreier (@jasonschreier) May 20, 2021

Schreier ha confermato che Starfield sarà all’E3 2021 e avrà un grande focus, al termine del quale verrà svelata una finestra temporale per la sua uscita.

Questa, però, sarebbe fissata al tardo 2022 e dunque il progetto sarebbe ancora molto distante dal completamento, al contrario di quanto si sta dicendo finora.

Starfield è la prima nuova IP di Bethesda Game Studios in quasi 30 anni e le aspettative al riguardo sono stellari, esattamente come il tema del gioco che dovrebbe finire con l’essere un’esclusiva Xbox.

Bethesda Game Studios è attesa da un appuntamento pertanto molto probante, dopo essersi concentrata quasi soltanto su Fallout 76 nell’ultimo paio di anni.

Come publisher, invece, Bethesda ha Deathloop in uscita il prossimo settembre e potete leggere la nostra anteprima se volete saperne di più.