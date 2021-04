Starfield: l’uscita potrebbe essere davvero molto vicina

Assieme a The Elder Scrolls VI, Starfield è sicuramente il secondo progetto targato Bethesda più atteso dal pubblico di tutto il mondo.

In seguito all’acquisizione di ZeniMax Media da parte di Microsoft (e alla loro apparizione confermata all’E3 di giugno), le possibilità che il titolo sci-fi open world possa uscire già nel corso del 2021 stanno aumentando giorno dopo giorno.

Come riportato anche da DualShockers, secondo lo YouTuber MrMattyPlays, sembra che Bethesda abbia depositato ufficialmente il marchio registrato per Starfield e che il gioco di ruolo vedrà quindi effettivamente la luce entro e non oltre la fine dell’anno.

I guess it means *something* will happen with Starfield publicly this year? "The general rule is that the year in a copyright notice is the year of first publication of the work. First publication is when the work is made available to the public without restriction." cc @HoegLaw https://t.co/MRShjRmqQI — Klobrille (@klobrille) April 23, 2021

Si tratta quindi di una prima conferma circa il fatto che Starfield vedrà effettivamente la luce entro i prossimi mesi? Sì, ma la cautela non è mai troppa.

Solo alcune settimane fa infatti Jason Schreier di Bloomberg aveva lasciato intendere che non vi era nulla di certo circa la release del titolo Bethesda (oltre che di altri giochi di una certa rilevanza, come il prossimo Halo Infinite o God of War Ragnarok).

Va detto infatti che in casi come questi il copyright registrato per l’anno in corso equivarrebbe anche all’anno di uscita del gioco nei negozi, come sostenuto anche dal noto insider Klobrille.

Ricordiamo in ogni caso che lo sviluppo di Starfield è stato inevitabilmente rallentato per via dell’emergenza sanitaria globale, cosa questa che non esclude un cambio di piani in corsa da parte di Bethesda (vista anche l’importanza del titolo in questione).

Nonostante ciò, anche il giornalista e noto insider del mondo Xbox, Jeff Grubb, ha voluto tranquillizzare gli utenti confermando che l’uscita sarebbe ancora prevista per quest’anno.

Infine, è sempre da chiarire la situazione riguardante l’esclusività del gioco, dopo l’acquisizione di Microsoft del pacchetto Bethesda/ZeniMax.