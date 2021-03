FPS Boost da oggi sui giochi Xbox Bethesda (ma due perdono risoluzione)

Dopo l’annuncio del weekend, Microsoft ha comunicato su Xbox Wire che cinque titoli Bethesda godranno già da oggi di FPS Boost.

Si tratta della meccanica per Xbox Series X e S tramite la quale le due console sfruttano la loro maggiore potenza di calcolo per aumentare il frame rate di giochi selezionati.

Finora, soltanto una prima ondata era stata svelata dalla casa di Redmond, con prodotti come Super Lucky’s Tale coinvolti fin da subito.

Nel fine settimana avevamo appreso dell’arrivo nel programma di:

Dishonored Definitive Edition

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition

Fallout 4

Fallout 76

Prey

Tutti e cinque i giochi fin da subito possono essere goduti con un frame rate fino a 60fps, per la gran parte dei casi senza un impatto sul comparto grafico nell’insieme.

Tuttavia, com’era stato precisato nei giorni scorsi, FPS Boost viene attivato in automatico soltanto quando la sua implementazione non comporta scompensi come un abbassamento della risoluzione; e in questo lotto i casi in cui ciò succede sono ben due.

Per Fallout 4 e Fallout 76, infatti, l’innalzamento del cap del frame rate è legato ad un abbassamento della risoluzione e questo vuol dire che i giocatori dovranno attivare la funzionalità manualmente, se lo vorranno, tramite l’apposito toggle.

In questo apposito tweet dell’account ufficiale Xbox, per i meno pratici, viene mostrato come sia possibile attivare o disattivare FPS Boost.

All’avvio dei giochi interessati vedrete un chiaro indicatore sullo schermo che vi dirà che questi staranno utilizzando la feature, per cui non temete di perdervi l’informazione.

L’upgrade è garantito a tutti: i giocatori che posseggono una copia standalone dei titoli toccati, così come quelli che ne stanno fruendo tramite Xbox Game Pass.

A proposito di Xbox Game Pass, soltanto oggi abbiamo appreso di un’altra grande aggiunta fin dal day one del prossimo 1 aprile su console e mobile.