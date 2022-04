Metroid Prime 4 non esce? I fan creano la versione next-gen del primo

Una mod di Metroid Prime realizzata dai fan ci permette di giocare al classico uscito su Nintendo GameCube diversi anni fa, ad altissima definizione e con nuove texture e illuminazione.

Dopo il successo del recente Metroid Dread(potete acquistarlo in offerta su Amazon), Samus Aran sembra essere ritornata sotto i riflettori.

Del resto, il gioco di MercurySteam ha ottenuto un risultato impensabile per la serie, diventando il capitolo più popolare di sempre.

Vero anche che, nonostante sia in lavorazione. lo sviluppo di Metroid Prime 4 potrebbe essere più indietro di quanto potessimo immaginare.

Ora, come riportato anche dai colleghi di VGC, una nuova mod di Metroid Prime messa in piedi dai fan aggiunge il supporto per la risoluzione 4K oltre a molto altro.

Creata da Samus Prime e dal Team MPR, la nuova mod – chiamata MPR Phaze 1 – richiede ai giocatori una copia di Metroid Prime su GameCube o Metroid Prime Trilogy su Wii.

La mod utilizza una versione ad hoc dell’emulatore Dolphin e include texture HD personalizzate fatte a mano, mappe rivedute e corrette e un sistema di illuminazione messo in piedi per l’occasione.

Il team sostiene che, poiché la mod non include alcun asset creato da Nintendo, è da ritenersi assolutamente legale.

Un filmato del gioco visionabile poco sopra mostra una grafica significativamente migliorata rispetto alle classiche versioni SD del gioco uscite diversi anni fa per GameCube e Wii.

Chissà se Nintendo deciderà di far realmente uscire un giorno la Metroid Prime Trilogy anche su Nintendo Switch, magari forte di un comparto grafico all’altezza.

Ricordiamo in ogni caso che alcuni mesi fa Metroid Prime 4 è spuntato all’interno di un altro videogioco, cosa questa che farebbe comunque sperare in novità in arrivo.

Ma non solo: avete letto che la recente versione 2.1.0 di Metroid Dread aggiunge 3 nuove modalità davvero molto difficili da completare?