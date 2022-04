Metroid Dread è ancora più difficile con l’ultima patch: arrivano 3 nuove modalità

Metroid Dread si è rivelato sicuramente uno dei più grandi successi dello scorso anno per Nintendo Switch: il grande ritorno di Samus si è rivelato una sfida non facile da superare per molti fan, ma in grado di offrire tanto divertimento.

Nintendo e MercurySteam hanno dunque rilasciato proprio pochi istanti fa l’attesissima versione 2.1.0 di Metroid Dread (potete acquistarlo in offerta su Amazon) che ha introdotto ben 3 nuove modalità aggiuntive per i giocatori più esigenti.

L’ultimo update rilasciato pochi mesi fa aveva infatti introdotto la temuta Modalità Dread, che causerà la nostra morte anche dopo un semplice colpo: un bonus per tutti i fan più hardcore dell’avventura di Samus.

Come segnalato da Nintendo Life, la nuova versione del gioco introduce non solo l’annunciata Boss Rush, ma anche due nuove modalità esclusive, una delle quali è accessibile soltanto dopo aver finito proprio il gioco alla difficoltà Dread.

La modalità Boss Rush consentirà ai giocatori di affrontare 12 boss consecutivi, provando a ottenere il miglior tempo: tutti i danni subiti saranno mantenuti per il prossimo incontro, ma le armi saranno rigenerate automaticamente.

Sarà comunque possibile ricominciare dall’inizio di un boss sul quale avremo subito il game over, tuttavia questo penalizzerà il nostro tempo di completamento finale: Metroid Dread offrirà anche la possibilità di esercitarsi contro ogni singolo boss grazie alla modalità «Practice». Questa feature sarà sbloccabile solo dopo aver completato l’avventura almeno una volta a qualunque difficoltà.

