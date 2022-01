Metroid Prime 4 fu resettato esattamente 3 anni fa, a che punto siamo?

Metroid Prime 4 fu annunciato durante l’E3 2017, con un brevissimo teaser che mostrava il solo logo della produzione.

Tanto è bastato per mandare in estasi tutti i fan di Nintendo Switch, che già si aspettavano di poter riprendere quella magnifica saga sulla nuova console.

Nel frattempo ci siamo potuti godere Metroid Dread, che è stato una bella sorpresa e che ha lanciatio gli sviluppatori verso il loro prossimo progetto.

Un mese fa Metroid Prime 4 è anche spuntato all’interno di un altro videogioco, lasciandoci intendere che ci possano essere delle novità a breve.

Ma, nel silenzio più totale, siamo arrivati al 25 gennaio 2022, che segna l’anniversario del reset di Metroid Prime 4, giorno a partire dal quale non abbiamo più saputo nulla sul progetto.

Il 25 gennaio del 2019, infatti, il senior managing executive officer di Nintendo, Shinya Takahashi, ci ha aggiornato sullo sviluppo del gioco, portando come sapete delle notizie poco piacevoli.

Anzi, decisamente brutte. Nel caso non ve le ricordiate, ecco il video pubblicato all’epoca da Nintendo:

Per via dell’obiettivo di Nintendo di creare prodotti di alta qualità, non raggiunti evidentemente da quello che era al momento la produzione, Metroid Prime 4 è stato soppresso e riavviato, affidando i lavori a Retro Studios.

Sono passati quindi esattamente tre anni, da quando abbiamo dovuto metterci il cuore in pace per quanto rigaurda il ritorno di Samus Aran con uno dei titoli del franchise Prime.

Da allora non abbiamo saputo più niente, e le uniche notizie che arrivano da questo fronte sono frammentarie, incomplete, o frutto di rumor da confermare, senza alcun riscontro da parte di Nintendo.

Sappiamo giusto che lo sviluppo procede, perché il team sta assumendo del personale, ma Metroid Prime 4 è coinvolto in un silenzio totale che ci fa salire l’ansia, più che l’hype.

Un titolo che si porta con sé un carico di aspettative veramente altissimo e, soprattutto dopo il trionfo di Metroid Dread, ci ha fatto tornare l’amore per una delle saghe più longeve di Nintendo.