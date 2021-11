Metroid Prime 4 esiste ancora? Lo sviluppo procede, ma nel silenzio totale

Metroid Prime 4 è un nome che tormenta tutti i fan Nintendo, da quando la casa di Kyoto ha deciso di premere il pulsante del reset totale sullo sviluppo.

In questa lunga attesa ci siamo potuti godere Metroid Dread, arrivato a sorpresa su Nintendo Switch con un’avventura davvero ottima.

Quanto ottima, dite? Molto, ve l’abbiamo raccontato nella nostra esaustiva recensione che potete recuperare a questo indirizzo.

Nel frattempo sono passati oltre 1000 giorni, mille, dal reset totale di Metroid Prime 4, e del progetto non si è più avuto notizia finora.

Sappiamo che il titolo è ancora in sviluppo e che, in teoria, non è stato definitivamente terminato, ma la mancanza di notizie comincia ad essere preoccupante.

In ogni caso Retro Studios sta lavorando al progetto, perché proprio di recente è emerso un annuncio che farebbe pensare al fatto che Metroid Prime 4 abbia ingranato la marcia.

Come riporta Game Rant, il team di sviluppo sta cercando un lead producer, una figura in grado di poter guidare il progetto fino alla fine del suo processo di sviluppo.

Un ruolo del genere viene instaurato quando, di solito, si è in una fase importante dello sviluppo, dove tutti i reparti coinvolti devono unire le forze per far sì che ogni “pezzo” del gioco sia a posto.

Questo non significa che ci sarà un annuncio a breve ovviamente, ma dalla posizione lavorativa richiesta Nintendo sta cercando una figura con grande esperienza, quindi viene da pensare che la nuova avventura di Samus sia ancora sui giusti binari.

Non è la prima volta che Retro Studios si muove per quanto riguarda i suoi reparti di sviluppo, perché anche poco tempo fa ha dovuto migliorare il proprio organico.

Nel frattempo si sono susseguiti vari rumor sulla pubblicazione, in edizione rinnovata, della Metroid Prime Trilogy, ma sul primo capitolo c’è un sospetto che speriamo non si avveri alla fine.

In ogni caso Metroid Prime 4 si porta dietro un hype potenzialmente distruttivo, nella speranza che questo non provochi dei danni.