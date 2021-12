Metroid Dread, gli autori svelano il loro prossimo gioco: sarà un action RPG

Il grande successo ottenuto da Metroid Dread ha contribuito ad accendere i riflettori su MercurySteam, gli sviluppatori autori dell’ultima avventura di Samus Aran e, prima ancora, del remake di Metroid II uscito su 3DS.

Mentre i fan sono dunque in attesa di scoprire quali avventure attenderanno Samus Aran dopo il finale di Metroid Dread, gli sviluppatori hanno già avuto modo di anticipare sui social network quale sarà il loro prossimo titolo.

Il progetto in questione non sarà però legato all’universo di Metroid, nonostante il team spagnolo si sia già candidato per un potenziale sequel e che non ritengono Dread la fine delle avventure di Samus.

Come riportato da Nintendo Life, lo studio di sviluppo ha infatti rilanciato sui propri account social un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, dove viene annunciata la collaborazione con Digital Bros e 505 Games per la produzione di un nuovo interessante progetto.

Il nuovo videogioco di MercurySteam ha ricevuto il nome in codice di «Project Iron»: sarà un action RPG in terza persona ambientato in un mondo dark fantasy, ben lontano dunque dalle ambientazioni di Metroid Dread.

Il titolo riceverà un investimento iniziale di 27 milioni di euro e il suo lancio è previsto per molteplici piattaforme: considerando il successo ottenuto dalla collaborazione con Nintendo, è plausibile pensare che anche Switch sia dunque tra le console candidate a ricevere il loro prossimo progetto.

I co-CEO di Digital Bros, Raffi e Rami Galante, hanno commentato con entusiasmo la propria collaborazione con MercurySteam, sottolineando tra i loro successi proprio gli incredibili risultati qualitativi ottenuti con Metroid Dread.

Nonostante non siano ancora disponibili ulteriori dettagli su questo misterioso progetto, Digital Bros vuole rassicurare gli utenti che sarà «un videogioco di alta qualità, accattivante e coinvolgente».

Qualora emergessero ulteriori novità ufficiali su Project Iron, inclusa una potenziale finestra di lancio, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che Metroid Dread nelle scorse settimane ha ricevuto una patch particolarmente importante: l’aggiornamento sistemava un bug per saltare scene del gioco, anche senza volerlo.

Se non avete provato la bellissima avventura di MercurySteam e siete curiosi di scoprire come mai sia piaciuta così tanto a utenti e critica, segnaliamo che potete scaricare senza costi aggiuntivi la demo gratuita.