Metroid Prime 4 fu annunciato esattamente 5 anni fa, che fine ha fatto?

Nintendo Switch ha avuto una vita piena di titoli, con tanti giochi di grande valore che sono arrivati sulla console, ma ne manca uno: Metroid Prime 4.

L’assaggio di Metroid Dread, anche in edizione speciale su Amazon, è senz’altro bastato ai fan della cacciatrice di taglie per ingannare l’attesa.

Talmente tanta è l’attesa per Metroid Prime 4 che i fan si stanno creando la loro versione next-gen del primo episodio della trilogia, per intenderci.

Non ha aiutato il reset totale del progetto, avvenuto tre anni fa, in cui il titolo ha dovuto ricominciare il processo di sviluppo da capo.

Il 25 gennaio del 2019, infatti, il senior managing executive officer di Nintendo, Shinya Takahashi, ci aggiornò sullo sviluppo del gioco, portando come sapete delle notizie poco piacevoli.

Per via dell’obiettivo di Nintendo di creare prodotti di alta qualità, non raggiunti evidentemente da quello che era al momento la produzione, Metroid Prime 4 è stato soppresso e riavviato, affidando i lavori a Retro Studios.

E ne sono passati ben cinque da quando il titolo fu annunciato, con un solo logo a farci sperare di vedere il ritorno di Samus Aran in tre dimensioni.

Questo logo:

Correva l’anno 2017, in un E3 in cui Nintendo aveva presenziato con uno dei suoi soliti Direct. L’anno di uscita di Switch per altro, in piena frenesia per l’arrivo della console ibrida.

Da allora il silenzio più totale, e solo una manciata di voci da Retro Studios riguardo il probabile sviluppo. Qualche mese fa è addirittura apparsa una nuova immagine ufficiale. Un segno che, in un modo o nell’altro, i lavori stanno andando avanti.

Anche se, in altre occasioni, sono arrivate notizie contrastanti riguardo il processo di sviluppo del gioco. Quelle brutte, non sono troppo confortanti.

Speriamo che quest’anno possa finalmente muoversi qualcosa. Potrebbe esserci un Nintendo Direct all’orizzonte, e quale occasione migliore per vedere Metroid Prime 4?