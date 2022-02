Metroid Prime 4, novità in arrivo? Spunta una nuova immagine ufficiale

Lo sviluppo di Metroid Prime 4 si è rivelato indubbiamente più travagliato del previsto: l’attesissima avventura di Samus Aran è stata infatti recentemente protagonista di un riavvio totale, ma da allora i fan non hanno più avuto alcuna novità.

Il grande successo ottenuto da Metroid Dread ha inevitabilmente riacceso l’entusiasmo nei confronti dell’IP, spingendo anche tanti nuovi appassionati a domandarsi che fine abbia fatto questo atteso capitolo.

Il reset annunciato da Nintendo avvenne infatti ben 3 anni fa: il 25 gennaio del 2019 la casa di Kyoto annunciò di aver richiamato i Retro Studios, autori della trilogia originale, al fine di realizzare un capitolo che fosse all’altezza delle aspettative.

L’entusiasmo per l’IP è sicuramente a livelli mai visti, considerando che il già citato Dread sta per battere perfino il record di vendite del primo Metroid Prime: oggi è però arrivata una novità che non è passata inosservata ai grandi fan.

Come riportato da Nintendo Life, l’account Twitter ufficiale di Retro Studios si è infatti aggiornato con un nuovo banner, che anticipa il possibile arrivo di novità importanti per Metroid Prime 4.

Nell’immagine ufficiale, che potete vedere di seguito, si vede infatti un corridoio dalla colorazione blu, in fondo alla quale è possibile vedere una figura molto familiare: la cacciatrice di taglie Samus Aran.

La tipica colorazione utilizzata potrebbe invece essere un riferimento al visore di Sylux, che gli sviluppatori hanno già anticipato essere l’antagonista del quarto capitolo della saga.

In precedenza gli sviluppatori avevano impostato il logo della stessa Retro Studios come copertina, ma questa immagine sembra essere totalmente inedita.

Il team potrebbe dunque aver anticipato l’imminente arrivo di novità sullo sviluppo del prossimo capitolo di Metroid: purtroppo non è ancora arrivato alcun ulteriore commento ufficiale, ma vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori informazioni.

Ricordiamo che l’ultimo update ufficiale è arrivato meno di un mese fa, con l’annuncio di nuove assunzioni da parte di Retro Studios: l’offerta di lavoro lascerebbe intuire che probabilmente ci sarà da attendere ancora a lungo prima di vedere Metroid Prime 4, ma che potremmo comunque vedere nuovi teaser nel prossimo futuro.