Nintendo potrebbe aver fissato la data del suo evento, ed è vicina

In queste giornate di grandi eventi, dal Summer Game Fest al recente Xbox Showcase, sono in molti ad attendere al varco Nintendo.

Gli abbonati a Switch Online e non solo sono infatti in trepidante attesa delle novità della Grande N.

Ora, stando a quanto trapelato in rete in queste ore, Nintendo starebbe pianificando una nuova presentazione Nintendo Direct per la fine del mese, dopo quelli delle scorse settimane.

La notizia sarebbe trapelata da VGC, confermando che la Casa di Mario non ha intenzione di mettersi da parte rispetto alla concorrenza.

Durante un recente streaming su Twitch per parlare dello showcase di Xbox e Bethesda, la scrittrice di Sony Santa Monica ed ex giornalista di videogiochi Alanah Pearce ha dichiarato che il prossimo Nintendo Direct è previsto per il 29 giugno.

Uno spettatore ha infatti chiesto alla Pearce se sarà annunciato un Direct, tanto che la risposta non si sarebbe fatta attendere.

«Credo che ci sarà un Nintendo Direct il 29 del mese», ha reso noto la Pearce. «Non so se è stato annunciato. L’ho sentito prima da queste parti. Fatemi controllare».

Pearce ha poi controllato i suoi appunti, dicendo: «L’ho scritto… 29, sì. 29 giugno, Nintendo Direct», lasciando quindi ben poco spazio all’immaginazione.

Non ci resta quindi che attendere una conferma ufficiale da parte della Grande N, magari scoprendo anche i giochi che saranno rivelati durante l’evento.

