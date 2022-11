Metroid Prime 4 è scomparso, ma il primo capitolo compie 20 anni

Metroid Prime 4 fu annunciato durante l’E3 2017, con un brevissimo teaser che mostrava il solo logo della produzione. Il gioco è poi sparito letteralmente dai radar, tanto che nel mentre il primo capitolo della serie compie oggi i suoi primi 20 anni, a dimostrazione che il tempo passa per tutti.

Tutti i fan di Nintendo Switch si aspettavano di poter riprendere presto la saga sulla nuova console ibrida, ma per ora tutto tace.

Vero anche che di recente abbiamo ricevuto il bellissimo Metroid Dread, che è stato una bella sorpresa e che ha permesso agli sviluppatori di dedicari al loro prossimo progetto.

Negli ultimi tempi ci eravamo chiesti che fine avesse fatto il gioco, visto che lo sviluppo di Metroid Prime 4 fu addirittura riavviato, sebbene l’unica cosa da fare ora è spegnere le venti candeline dalla nascita della serie.

Come riportato anche da Nintendo Life, Metroid Prime, l’iconico gioco di avventura in prima persona dello sviluppatore Retro Studios, celebra oggi il suo 20imo anniversario.

Lanciato originariamente in Nord America il 18 novembre 2002, il gioco ha segnato un drastico cambiamento di direzione per il franchise, passando dalla visuale in 2D a un mondo completamente tridimensionale, includendo molteplici location e implementando nuove meccaniche di gioco come il visore a scansione.

Ex-sviluppatori e fan hanno ora festeggiato l’anniversario del primo capitolo su Twitter:

Today is the 20th anniversary of the release of Metroid Prime (WTF THIS GAME IS ALREADY 20YEARD OLD??)

It was the game that saved the Metroid Series and one of the best games of that era.

So..Nintendo how bout you celebrate this by announcing that Trilogy Remaster for Switch. pic.twitter.com/mLNctzQMQg

— Kurisu (@GhostWolfX7) November 18, 2022