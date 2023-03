Metal Gear Solid, Solid Snake e David Hayter sono tornati… per uno spot

Metal Gear Solid è un cult assoluto, tanto che un nuovo remake è il sogno che pare non doversi concretizzare mai, sebbene di tanto in tanto arrivano notizie come questa a scuotere l’animo dei fan.

Il rifacimento del primo capitolo della saga di Hideo Kojima, il cui epilogo trovate sempre su Amazon, è infatti uno dei giochi più desiderati di tutti i tempi.

Ora, dopo che i rumor su un nuovo MGS continuano a rincorrersi, sembra proprio che lo storico doppiatore di Solid Snake, David Hayter, abbia vestito nuovamente i panni dell’eroe storico della saga.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, l’attore di Metal Gear Solid ha rivelato come si è arrivati a fare una pubblicità della Ford con il suo personaggio.

Il doppiatore di Snake ha rivelato la storia dietro la pubblicità della Ford Focus SE ispirata a Metal Gear Solid. Nel 2016, Hayter (che interpreta Solid Snake dal 1998) ha collaborato con Ford per pubblicizzare la nuova auto dell’azienda, la Ford Focus SE.

La pubblicità mostra Snake che parla al Colonnello Campbell dell’auto e delle sue entusiasmanti caratteristiche. Ora, a distanza di sei anni, la pubblicità è riemersa online e abbiamo maggiori informazioni su come è nata.

Grazie a un tweet del sito di giochi retrò Time Extention, non solo ci è stata ricordata la pubblicità in questione, ma abbiamo anche ottenuto alcune preziose informazioni da Snake stesso.

Here's the story:

I did a commercial for Ford as a VO Actor, and the Producers were big Snake fans.

So they said, "Hey, if we got permission from Konami to use Snake in an ad, would you do it?"

"Sure." I said, certain it would never happen.

Then it did. Then I was stuck. https://t.co/4CO85cD73w

— David Hayter (@DavidBHayter) March 14, 2023