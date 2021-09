Metal Gear Solid, niente remake PS5? Ci pensano i giocatori

La serie di Metal Gear Solid è da tempo “dormiente”, visto che da quando Konami ha dato l’addio del papà della serie, Hideo Kojima, i fan sognano ancora un nuovo capitolo vero e proprio.

Ad eccezione del quinto episodio ufficiale e dello spin-off chiamato Metal Gear Survive, da tempo i giocatori attendono un ritorno di Snake degno di essere chiamato tale.

Il primo episodio ha da poco compiuto la veneranda età di 23 anni dall’uscita originale su PSOne, quindi i tempi per un nuovo capitolo del franchise sono decisamente maturi.

Vero anche che da tempo si vocifera della possibilità che il publisher giapponese sia davvero al lavoro su un nuovo progetto, sebbene ad oggi non si hanno conferme ufficiali circa un eventuale sequel/remake in sviluppo.

Ora, considerando che i tempi si stanno allungando oltre ogni limite (visto che un reveal sembra latitare), i fan hanno sicuramente raggiunto la soglia massima di sopportazione.

Quindi, per ingannare l’attesa che li separa da un eventuale annuncio ufficiale – specie quello dei fantomatici remake – ecco che qualcuno ha realizzato due sorprendenti cover dedicate a due amati capitoli della serie regolare.

Il primo immagina un remake PS5 del primissimo Metal Gear, il capostipite in 2D con visuale dall’alto uscito nel 1987 originariamente solo per MSX2.

Il secondo è invece relativo a un rifacimento di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, capitolo uscito su PS2 nel 2004.

Trovate le due, sorprendenti box art poco sotto, come fossero vere e proprie copertine originali di giochi retail per console PlayStation 5 (via Reddit qui e qui).

