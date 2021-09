Metal Gear Solid, il capitolo più amato compie gli anni (e sono tanti)

Metal Gear Solid è senza dubbio uno di quei titoli di cui è quasi impossibile parlare male, se non per via di un certo invecchiamento nelle meccaniche di gioco, visto e considerato che il gioco compie oggi ben 23 anni dall’uscita originale.

In grado di travolgere il medium videoludico, il primo Metal Gear Solid ha sicuramente cambiato il modo di vedere i giochi d’azione e d’avventura di stampo cinematografico.

Non sorprende infatti che il capolavoro di Hideo Kojima sta per diventare un film con Oscar Isaac nei panni del protagonista Solid Snake.

Del resto, solo pochi giorni fa un altro capitolo della saga di MGS aveva compiuto gli anni, nonostante questa volta parliamo di un gioco in grado di sollevare diverse polemiche dopo la sua uscita.

Era il 3 settembre del 1998 e sulla prima PlayStation a 32-bit usciva quindi il primo episodio della saga di Kojima – ai tempi – ancora al soldo di Konami.

Grazie a un cast di personaggi realmente sorprendente, da Solid Snake, passando per Liquid Snake, Revolver Ocelot, Vulcan Raven e tantissimi altri, il titolo ottenne subito il plauso indiscusso da parte di critica e pubblico, diventando un instant classic immortale.

Uno dei punti di forza era anche e soprattutto la capacità di sfondare spesso e volentieri la quarta parete, arrivando a coinvolgere il giocatore al di là dello schermo con alcune trovate davvero geniali.

Il titolo ottenne un remake per Nintendo GameCube, Metal Gear Solid The Twin Snakes, uscito diversi anni dopo ma con Kojima solo in veste di producer.

Ancora oggi sono infatti tantissimi i giocatori che ritendono il primo e originale MGS il migliore della serie, senza nulla togliere anche ai vari sequel usciti nel corso degli anni su PS2 e PS3.

Da tempo si discute la possibilità di vedere presto un vero e proprio remake, magari previsto in esclusiva assoluta su console PlayStation 5.

Vero anche che i fan sono ancora in attesa di un possibile remake del primo MGS, sebbene nel frattempo una IA ha già mostrato come potrebbe essere il remaster 4K di Metal Gear Solid 2.

Senza contare che lo stesso Kojima ha da poco rivelato un ulteriore segreto su FoxDie, relativo ad alcune copie specifiche del gioco che sarebbero state «infettate» dal virus.

Infine, sulle pagine di SpazioGames trovate la classifica dei migliori capitoli della saga di Metal Gear Solid, dal peggiore al migliore!