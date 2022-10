Metal Gear Solid, le VR Mission diventano (quasi) realtà su Meta Quest 2

Metal Gear Solid diventa ancora più “meta” con il porting su Meta Quest 2.

La saga capolavoro di Hideo Kojima, che potete recuperare su Amazon, ha spesso creato delle situazioni surreali che si sono fuse con la realtà.

Già dal primo capitolo, con una trama che più volte ha riservato sorprese e che potete trovare riassunta in qualche minuto (davvero) da un fan.

In una saga che è cambiata molto, anche a partire dalle sue location iconiche come Shadow Moses, che qualcuno ha voluto confrontare negli anni.

E altrettante volte Metal Gear Solid è diventato meta, ma difficilmente lo sarà di più di oggi, con il porting del primo capitolo disponibile nel visore VR Meta Quest 2.

Giocare al capostipite in 3D della saga su un visore per la realtà virtuale non può non far venire in mente le VR Missions, missioni secondarie appunto in realtà virtuale.

Cosa succede, quindi, se si gioca ad un videogioco in realtà virtuale che a sua volta dava la possibilità di giocare a delle missioni in realtà virtuale?

Questo:

Come potete vedere dal gameplay del redditer Holydh, giocare a Metal Gear Solid su Meta Quest 2 è una cosa che fa riflettere.

E allo stesso modo rendere ancora più difficile prodigarsi in fasi stealth, come dimostra lo stesso giocatore che si fa prendere dalla foga e spara un po’ a tutti.

