Quiet è letale in Metal Gear Solid V, ma non può niente contro… il Fulton

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ci ha regalato tanti personaggi formidabili, e tra questi c’è la letale cecchina Quiet.

Per motivi di vario tipo che spaziano dal suo ruolo alla sua innegabile avvenenza, Quit è uno dei personaggi più iconici dell’ultimo titolo della saga di Hideo Kojima (che potete recuperare in extremis su Amazon).

Tanto che, dopo sette anni, i giocatori sono rimasti con il cuore ancora alla mitica avventura dei Diamond Dogs.

Quiet, che deve il suo fascino anche al suo mutismo, sarebbe potuta essere anche molto diversa da come l’abbiamo conosciuta, stando ad alcuni dettagli di versioni preliminari del gioco.

Ma dalla prima boss fight in cui i giocatori la incontrano, per tutto il corso dell’avventura fino allo struggente finale, Quiet oltre ad essere muta è anche molto letale.

Il primo scontro tra lei è Snake è infatti tesissimo, perché la boss fight che la vede protagonista è tutta giocata sulla distanza e sui cecchini.

Per poterla abbattere i giocatori devono davvero pesare ogni spostamento, giocare d’astuzia e trovare gli angoli ideali per tirare dei colpi a Quiet.

Oppure usare il Fulton.

Quiet è infatti una cecchina formidabile in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, ma a quanto pare non può nulla contro dei pacchi che le cadono sulla testa.

Lo ha dimostrato TacticoolBrucey, che in un video su YouTube dimostra di poter sconfiggere Quiet senza sparare un colpo, ma solo con le consegne Fulton.

Un’impresa niente affatto semplice, che richiede paradossalmente più pazienza e dedizione di quanta ne serva per superare la boss fight “normalmente”. Ma tant’è.

Chissà come sarebbe stato Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, e questa boss fight magari, su PS1, come lo ha immaginato un fan molto dedicato.

Oltre che per Quiet, The Phantom Pain verrà ricordato anche per la sua incredibile gestazione e promozione: ve ne abbiamo parlato in una nostra rubrica.