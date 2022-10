Metal Gear Solid 3, i giocatori hanno notato un curioso dettaglio di The Boss

Da tempo si parla della possibilità di vedere un remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, sebbene ad oggi non v’è traccia. Ai fan non resta che spulciare il gioco originale alla ricerca di curiosità e chicche nascoste.

Il publisher giapponese Konami non sembrerebbe avere intenzione di fare rivivere le avventure di Snake (che trovate su Amazon), perlomeno al momento.

Le voci di un rifacimeto di MGS 3 nake Eater sviluppato da Virtuous sono infatti naufragate, ragion per cui i fan è meglio che si mettano l’anima in pace.

Ora, però, alcuni fan decisamente attenti avrebbero scovato una particolarità niente male legata al personaggio di The Boss, uno dei più carismatici dell’intera avventura.

Come riportato su Reddit, qualcuno si è accorto che i capelli di The Boss crescono significativamente nel corso dell’avventura di Snake, un dettaglio che a molti sembra essere sfuggito.

Un’immagine comparativa mostra infatti le differenze di taglio tra l’inizio del gioco e le fasi più avanzate di MGS3, mettendo in risalto la pettinatura.

«Nella mia seconda run a Snake Eater ho notato che i capelli di Boss crescono in modo significativo, quanto tempo deve passare nel gioco? Non sembra così tanto», chiede l’utente ‘neongrayjoy’.

Curioso come, nei commenti al post Reddit, sono in molti i giocatori a non aver notato questo dettaglio prima di oggi. Metal Gear Solid 3 Snake Eater si conferma quindi un gioco ancora ricco di sorprese a molti – moltissimi – anni di distanza.

