Metal Gear Solid, Kojima parla del capitolo incompreso: «doveva essere un esperimento»

Metal Gear Solid è una serie parcheggiata da tempo da Konami, tanto che un nuovo remake è il sogno che pare non doversi concretizzare mai: ora, però, Hideo Kojima è tornato a parlare di uno dei capitoli più controversi, ossia Metal Gear Solid V Ground Zeroes.

Il prologo del quinto capitolo della saga di Hideo Kojima, il cui epilogo trovate sempre su Amazon, è infatti uno dei giochi più discussi di sempre.

Mentre i rumor su un nuovo MGS continuano a rincorrersi, Kojima ha approfittato del nono anniversario dall’uscita per tornare a parlare proprio di Ground Zeroes.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, infatti, il buon Hideo ha riflettuto sullo sviluppo del gioco e ha rivelato che era stato pensato per “sperimentare” un formato episodico per la serie.

Kojima ha dichiarato che Ground Zeroes è stato originariamente concepito come un prologo a MGS V, introducendo i giocatori alla vendetta di Snake.

Il tema generale sarebbe stato quindi quello della punizione. L’uscita del gioco è avvenuta poco dopo il lancio di PS4, quindi Kojima ha “pre-rilasciato” Ground Zeroes per introdurre il nuovo MGS e ottenere così feedback sul gioco, sul suo mondo aperto e sul Fox Engine.

«Lo sviluppo di un gioco completo richiede 4-5 anni», ha scritto Kojima. «I tempi cambiano durante la produzione, quindi ho pensato di offrire un formato episodico, come una fiction in streaming, dove un episodio viene prodotto e distribuito. GZ doveva essere un esperimento».

Riflettendo sul lancio di Ground Zeroes, Kojima ha riconosciuto che i giocatori non hanno capito bene le sue intenzioni e che c’è stata una certa delusione nel fatto che non è stato considerato un gioco completo, pensando fosse stato rilasciato troppo presto. Il resto, come si dice in questi casi, è storia.

