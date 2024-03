Metal Gear Solid Legacy Series è imperdibile per ogni fan della saga

Konami non sembra aver finito con la saga di Metal Gear Solid: da oggi è infatti disponibile la prima parte del documentario chiamato Legacy Series.

Lasciando da parte il quinto episodio, la trilogia classica è stata di recente riproposta in una compilation a suo modo discretamente valida.

Nella recensione della Master Collection Vol. 1 della nostra Stefania, vi abbiamo raccontato che il prodotto è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo che la versione PlayStation 4 di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è arrivata in versione fisica, un nuovo mini documentario è un regalo di Konami ai fan.

«Sedetevi, rilassatevi nella vostra scatola di cartone e viaggiate attraverso un'epica storia delle origini del franchise di Metal Gear Solid con David Hayter, alias Solid Snake, come guida», si legge nella descrizione.

Il video, della durata di poco più di cinque minuti, lo trovate poco sopra, nel player dedicato.

Nelle prossime settimane verranno rilasciati altri filmati del genere, essendo questa solo una "Part 1" di un progetto chiaramente più ampio.

Vi terremo aggiornati non appena saranno rilasciate online anche le parti successive (nel frattempo, buona visione).

Restando in tema, alcune settimane fa potrebbero essere stati svelati i contenuti del Vol. 2 e 3 della Metal Gear Solid Master Collection.

Ma non è tutto: se non avete ancora avuto modo di riscoprire i Metal Gear storici, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi in sospeso.

Per concludere, parlando invece di mere curiosità, il modder "LilTOJustice" ha rilasciato una mod che permette di vivere Metal Gear Solid V totalmente con una visuale in prima persona.