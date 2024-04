Metal Gear 2 ha un remake dei fan "quasi" next-gen

La saga di Metal Gear Solid sta vivendo un momento particolarmente florido, sebbene i fan non se ne stanno comunque con le mani in mano.

La saga Konami è tornata infatti di recente in una nuova compilation, ossia la discussa Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che potete acquistare su Amazon.

A marzo, inoltre, sono state mostrate nuove immagini di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, più in particolare relative al menu principale del gioco.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo Vapor Cephalopod ha condiviso alcuni screen che mostrano l'aspetto del classico Metal Gear 2: Solid Snake su MSX, in 3D.

Questa ricreazione da e per i fan presenta le texture originali e ha un aspetto retrò gradevole e moderno allo stesso tempo.

Inutile dire che se siete fan del franchise, dovreste dare un'occhiata al progetto. C'è però una brutta notizia: l'autore non ha intenzione di rilasciare né una demo, né tantomeno il fan remake a disposizione dei giocatori.

Per creare questo fan remake in 3D, l'artista ha utilizzato Blender e le texture originali di Metal Gear 2. In quanto tale, può darci un'idea di come sarebbe stato il classico gioco, ma in tre dimensiono.

Ricordiamo, per i più giovani, che Metal Gear 2: Solid Snake è uscito su home computer MSX2 nel 1990. Nel titolo, i giocatori assumono il ruolo del ben noto Solid Snake, il quale è chiamato a infiltrarsi nella Terra di Zanzibar, un territorio ostile situato in Asia centrale, per salvare uno scienziato rapito e distruggere il Metal Gear D.

Restando in tema, Metal Gear Solid Legacy Series Part 1 è un nuovo mini documentario sempre con David Hayter, un gradito regalo di Konami ai fan.

Ma non solo: l'attore di Solid Snake e Big Boss David Hayter ha rivelato di aver giocato la parte iniziale del remake di MGS3, ossia Metal Gear Solid Delta.