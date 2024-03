Metal Gear Solid è tornato sull'ultima console dove mancava in versione fisica

Konami non sembra ancora aver finito con la sua Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, dato che è arrivato il momento di mettere mano alla nuova versione fisica del gioco su PS4.

Lasciando da parte il quinto episodio, la trilogia classica è stata di recente riproposta in una compilation a suo modo discretamente valida.

Nella recensione del Vol. 1 della nostra Stefania, vi abbiamo raccontato che il prodotto è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo che la versione PlayStation 4 di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è stata lanciata solo in formato digitale, è giunto il momento della versione fisica.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è infatti disponibile da oggi, 7 marzo 2024, in edizione retail e solo nelle regioni EMEA.

La versione digitale del gioco è arrivata lo scorso ottobre, ma i fan di Europa e Medio Oriente, per preservare questi classici, possono ora mettere mano anche a una versione su disco old-gen.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è disponibile al prezzo di 60,98 euro, tanto che la trovate al minor presso su Amazon.

Insomma, un'altra ottima notizia per tutti gli amanti del supporto fisico, e un altro smacco a chi dava spacciate le versioni su disco.

Restando in tema, alcune settimane fa potrebbero essere stati svelati i contenuti del Vol. 2 e 3 della Metal Gear Solid Master Collection.

Ma non è tutto: se non avete ancora avuto modo di riscoprire i Metal Gear storici, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi in sospeso.

Infine, parlando di curiosità, il modder "LilTOJustice" ha rilasciato una mod che permette di vivere Metal Gear Solid V totalmente con una visuale in prima persona.